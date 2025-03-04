Эти специи сделают чудо: куриное филе станет сочным, как никогда

Куриное филе – это мясо, из которого можно приготовить удивительные блюда, что идеально подойдут на ужин. Готовится оно быстро и легко, поэтому рецептом можно воспользоваться в любой момент.

Этот рецепт – лучший пример того, как быстрые блюда получаются вкусными и ароматными, сообщает 24 Канал со ссылкой на Beszamel. Изысканности его вкусу придают тщательно отобранные ароматные специи, смешанные с оливковым маслом. Интересно Ваши блины больше не будут рваться: какие ошибки делают почти все Рецепт запеченного филе в специях Время : 1 час

: 1 час Порций: 4 Ингредиенты:

– 800 граммов куриного филе;

– 1 столовая ложка оливкового масла;

– 1 чайная ложка сушеного майорана;

– 1 чайная ложка гранулированного чеснока;

– 1 чайная ложка молотой сладкой паприки;

– соль – по вкусу;

– перец – по вкусу. Приготовление: Налейте в миску оливковое масло. Добавьте майоран, чеснок, паприку, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте. Промойте куриное филе, обсушите, удалите все оболочки и жир. При необходимости на несколько меньших кусков. Натрите каждый кусок оливковым маслом и специями, после чего положите в пакет для запекания. Свяжите концы пакета и выложите его в форму для запекания. Поставьте форму в разогретую до 200 градусов духовку и выпекайте примерно 25 минут. Выньте из духовки, осторожно разрежьте пакет и оставьте на несколько минут, чтобы куриное филе выпустило пар. Подавайте с картофелем, рисом или крупой и хрустящим салатом. Прекрасно подойдет на пост: как вкусно приготовить рыбу.