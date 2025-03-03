Перенесут в Карпаты: готовим деруны с грибами под сырной шапкой в горшочках
Деруны в духовке – модернизированная версия любимого украинского блюда. Приправленные пикантным грибным соусом и тягучей сырной "шубой", эти деруны имеют нежную текстуру и насыщенный аромат грибов.
Эти драники готовятся в небольших горшочках или формах для запекания, а дополняются сметаной или сливками и пассерованными грибами. Рецептом невероятно вкусного блюда делится 24 Канал со ссылкой на Shuba.
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Деруны с грибами в духовке
- Время: 40 – 50 минут
- Порции: 6
Ингредиенты:
– 6 картофелин;
– 2 лука;
– 1 яйцо;
– 4 столовые ложки муки пшеничной;
– соль, перец – по вкусу;
– масло – по вкусу;
– 150 миллилитров сметаны 20%;
– 100 граммов шампиньонов;
– 50 граммов сыра.
Приготовление:
- Почистите и помойте картофель и лук. Весь картофель и одну луковицу натрите на мелкой терке.
- Яйцо, 3 ложки муки, тертый картофель и лук перемешайте до однородной массы.
- Разогрейте на сковороде масло, выложите столовой ложкой тесто. Жарьте с каждой стороны до золотистой корочки.
- Нарежьте второй лук кружочками. Почистите и нарежьте грибы пластинками, обжарьте их на сковороде вместе с луком, добавьте 1 столовую ложку муки и сметану или сливки.
- Натрите сыр на крупной терке.
- В горшочки или форму для запекания сложите деруны, полейте грибной поливкой и посыпьте тертым сыром.
- Поставьте горшочки или форму для запекания в духовку, разогретую до 180 градусов, и запекайте в течение 30 минут.
Приятного аппетита!
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