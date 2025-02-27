Укр Рус
Новости Вкусно Вкусные рецепты Новая жизнь вчерашнего картофеля: вы будете в восторге от этого блюда
27 февраля, 20:01
2

Новая жизнь вчерашнего картофеля: вы будете в восторге от этого блюда

Лилия Имбировская-Сиваковская

Остатки картофеля можно превратить в вкусное и необычное блюдо. Поверьте – этот рецепт придет вам на помощь не раз!

Картофельная лапша по-азиатски готовится быстро и легко, а еще позволяет экспериментировать с ингредиентами, информирует 24 Канал со ссылкой на Beszamel. Это идеальное решение для тех, кто хочет разнообразить домашнее меню, не тратя много времени.

Интересно Она почти как чизкейк: нежная запеканка без сахара и муки через 20 минут

Рецепт картофельной лапши

  • Время: 45 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 500 граммов картофеля;
– 300 граммов картофельного крахмала;
– 1 яйцо;
– соль по вкусу;
– 3 столовые ложки соевого соуса;
– 1 чайная ложка кунжутного масла;
– 1 чайная ложка рисового уксуса;
– 0, 5 чайной ложки сахара;
– 1 чайная ложка пасты чили (по желанию);
– 1 чайная ложка тертого имбиря;
– 2 зубчика чеснока.

Приготовление:

  1. Сваренный и охлажденный картофель разомните. Добавьте крахмал, яйцо и соль.
  2. Вымешайте до получения эластичного теста.
  3. Разделите тесто на части.
  4. Руками раскатайте достаточно толстые и длинные полоски.
  5. Отварите макароны, пока они не уплывут.
  6. Слейте и промойте в холодной воде.
  7. В миске смешайте соевый соус, кунжутное масло, рисовый уксус, сахар, пасту чили, имбирь и чеснок.
  8. Выложите пасту на сковороду вместе с соусом.
  9. Жарьте примерно две минуты, постоянно помешивая.

Ваша яичница будет идеальной: какой секрет шефов в этом поможет.