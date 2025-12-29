Из-за этого рецепта все сейчас скупают тунец: элегантная трапеза на всю семью без затрат
- Рецепт запеканки с картофелем и тунцом позволяет быстро и без больших затрат приготовить блюдо для всей семьи.
- Основные ингредиенты: картофель, тунец, сливочное масло, молоко, лук, томатная паста, томатный соус, твердый сыр.
Вкусно накормить родных, не тратя много денег и времени вполне реально. Этот рецепт такой удивительный, что лучше покупать тунец с запасом.
Эта запеканка станет настоящей находкой для занятых хозяек, которым всегда не хватает времени. Не надо долго стоять у плиты – порадовать родных можно и без затраты усилий, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Господинька".
Как приготовить оригинальный пирог с картофелем и тунцом?
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
картофельная масса:
– 4 – 5 картофелин;
– 1 столовая ложка сливочного масла;
– 175 миллилитров молока;
– соль и перец по вкусу;
начинка:
– 2 банки тунца;
– пол луковицы;
– 2 столовые ложки томатной пасты или 4 столовые ложки томатного соуса;
– 100 граммов твердого сыра;
– масло для обжаривания
Порция наслаждения без лишних усилий / Фото "Господинька"
Приготовление:
- Картофель варим, добавляем остальные ингредиенты и делаем пюре.
- Лук нарезаем полукольцами и обжариваем, добавляем томатную пасту или соус и тунец.
- В форму для выпекания выкладываем слоями: картофель, начинка, картофель, начинка.
- Сверху затираем сыром.
- Запекаем 5 минут при 190 градусах.
Какой тунец купить для этого блюда?
Обычно в магазинах есть 2 вида консервированного тунца: в масле и в собственном соку. Для запеканок лучше выбирать второй вариант, советует Kuchnia.
Такой тунец имеет мало калорий и чистый вкус. Соус идеально подчеркнет все акценты, поэтому лишних дополнений не нужно.
