Из-за этого рецепта все сейчас скупают тунец: элегантная трапеза на всю семью без затрат

Вкусно накормить родных, не тратя много денег и времени вполне реально. Этот рецепт такой удивительный, что лучше покупать тунец с запасом.

Эта запеканка станет настоящей находкой для занятых хозяек, которым всегда не хватает времени. Не надо долго стоять у плиты – порадовать родных можно и без затраты усилий, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Господинька".

Как приготовить оригинальный пирог с картофелем и тунцом?

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

картофельная масса:

– 4 – 5 картофелин;

– 1 столовая ложка сливочного масла;

– 175 миллилитров молока;

– соль и перец по вкусу;

начинка:

– 2 банки тунца;

– пол луковицы;

– 2 столовые ложки томатной пасты или 4 столовые ложки томатного соуса;

– 100 граммов твердого сыра;

– масло для обжаривания

Порция наслаждения без лишних усилий / Фото "Господинька"

Приготовление:

Картофель варим, добавляем остальные ингредиенты и делаем пюре. Лук нарезаем полукольцами и обжариваем, добавляем томатную пасту или соус и тунец. В форму для выпекания выкладываем слоями: картофель, начинка, картофель, начинка. Сверху затираем сыром. Запекаем 5 минут при 190 градусах.

Какой тунец купить для этого блюда?

Обычно в магазинах есть 2 вида консервированного тунца: в масле и в собственном соку. Для запеканок лучше выбирать второй вариант, советует Kuchnia.

Такой тунец имеет мало калорий и чистый вкус. Соус идеально подчеркнет все акценты, поэтому лишних дополнений не нужно.

