Эта запеканка станет настоящей находкой для занятых хозяек, которым всегда не хватает времени. Не надо долго стоять у плиты – порадовать родных можно и без затраты усилий, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Господинька".

Интересно Новый год по-президентски: удивляем гостей любимыми блюдами Владимира Зеленского

Как приготовить оригинальный пирог с картофелем и тунцом?

  • Время: 45 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
картофельная масса:
– 4 – 5 картофелин;
– 1 столовая ложка сливочного масла;
– 175 миллилитров молока;
– соль и перец по вкусу;
начинка:
– 2 банки тунца;
– пол луковицы;
– 2 столовые ложки томатной пасты или 4 столовые ложки томатного соуса;
– 100 граммов твердого сыра;
– масло для обжаривания

Пирог из картофеля и тунца

Порция наслаждения без лишних усилий / Фото "Господинька"

Приготовление:

  1. Картофель варим, добавляем остальные ингредиенты и делаем пюре.
  2. Лук нарезаем полукольцами и обжариваем, добавляем томатную пасту или соус и тунец.
  3. В форму для выпекания выкладываем слоями: картофель, начинка, картофель, начинка.
  4. Сверху затираем сыром.
  5. Запекаем 5 минут при 190 градусах.

Какой тунец купить для этого блюда?

Обычно в магазинах есть 2 вида консервированного тунца: в масле и в собственном соку. Для запеканок лучше выбирать второй вариант, советует Kuchnia.

Такой тунец имеет мало калорий и чистый вкус. Соус идеально подчеркнет все акценты, поэтому лишних дополнений не нужно.

