Ця запіканка стане справжньою знахідкою для заклопотаних господинь, яки завжди бракує часу. Не треба довго стояти біля плити – потішити рідних можна і без витрати зусиль, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".

Як приготувати оригінальний пиріг з картоплею та тунцем?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

картопляна маса:

– 4 – 5 картоплин;

– 1 столова ложка вершкового масла;

– 175 мілілітрів молока;

– сіль та перець до смаку;

начинка:

– 2 банки тунця;

– пів цибулини;

– 2 столові ложки томатної пасти або 4 столові ложки томатного соусу;

– 100 грамів твердого сиру;

– олія для обсмажування

Порція насолоди без зайвих зусиль / Фото "Господинька"

Приготування:

Картоплю варимо, додаємо решту інгредієнтів та робимо пюре. Цибулю нарізаємо півкільцями та обсмажуємо, додаємо томатну пасту чи соус та тунець. У форму для випікання викладаємо шарами: картопля, начинка, картопля, начинка. Зверху затираємо сиром. Запікаємо 5 хвилин при 190 градусах.

Який тунець купити для цієї страви?

Зазвичай у магазинах є 2 види консервованого тунця: в олії та у власному соку. Для запіканок краще обирати другий варіант, радить Kuchnia.

Такий тунець має мало калорій та чистий смак. Соус ідеально підкреслить всі акценти, тому зайвих додатків не потрібно.

