Без яиц и муки: правильный рецепт картофельных дерунов, которые будут вкусными как никогда

Если у вас дома есть только картофель и лук, а в магазин идти не хочется, удачным выбором для ужина станут деруны. Это сытное и ароматное блюдо обожают и взрослые, и дети.

Приготовить любимые многими оладьи можно из минимального количества ингредиентов. Рецептом картофельных дерунов без яиц и муки делится 24 Канал со ссылкой на Lady. Читайте также Они могут быть не только сладкими: рецепт соленых сырников, не уступающих ресторанным Картофельные деруны без яиц и муки Время: 30 минут

30 минут Порции: 1 Ингредиенты:

– 1 килограмм картофеля;

– 2 луковицы;

– масло для жарки. Приготовление: Корнеплод натрите на мелкой терке, а затем на 5 минут переложите в сито, чтобы вся лишняя жидкость ушла. С луком проделайте аналогичные манипуляции.

Смешать все с перцем, солью и тщательно перемешайте. Картофельная масса не должна быть жидкой.

Обжаривайте деруны на предварительно разогретой сковороде с достаточным количеством масла.

Подавайте к столу со сметаной и зеленью. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Тогда приготовьте и ленивые сосиски в тесте.