УКР РУС
26 января 2025, 21:22
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Такие драники подавай хоть на праздник: особый рецепт с семгой и сливками

Лилия Имбировская-Сиваковская

Деруны не просто так вошли в украинские кулинарные традиции. Впрочем, это блюдо такое вкусное, что его знают и далеко за пределами Украины.

Приготовить эти деруны хотя бы раз должна каждая украинская хозяйка. Этот рецепт настолько совершенен, что стоит внимания и во время праздничных приготовлений. 24 Канал предлагает приготовить деруны так, как рекомендует Haps.

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Рецепт дерунов с семгой и сливками

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 500 граммов картофеля;
– 1 луковица;
– 1 яйцо;
– 1 – 2 стакана муки;
– соль и перец – по вкусу;
– масло для жарки;
– копченый лосось кусочками;
– густые кислые сливки (22%);
– укроп – по вкусу.

Приготовление:

  1. Почистите картофель и лук. Обратите внимание: не трите их, а пропустите через соковыжималку. Полученную картофельно-луковую массу выньте из контейнера соковыжималки и выложите в миску.
  2. Сок, полученный из картофеля и лука, оставьте на несколько минут. За это время крахмал отделится и будет оседать на дно. Затем слейте прозрачную жидкость сверху и добавьте осевший крахмал к картофельной массе в миске.
  3. Взбейте яйцо, по желанию добавьте пшеничную муку, перемешайте, посолите и поперчите.
  4. Набирайте ложкой порции смеси, выкладывайте на разогретое масло и немного разравнивайте.
  5. Когда блины подрумянятся с одной стороны, переверните их и обжарьте с другой.
  6. Подавайте с кусочком лосося и сливками, украсьте веточкой укропа.

Приятного аппетита!

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