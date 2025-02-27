Золотистые и ароматные: Эктор показал, как готовит деруны с грибами – ресторанный вариант
Деруны всегда будут входить в список любимых блюд украинцев. Если воспроизвести правильный баланс хрусткости и нежности, то лучшего наслаждения и не придумаешь.
Деруны нуждаются не только в терпении, но и кулинарного мастерства. Это не то блюдо, которую готовишь каждый день, но когда дело доходит и до них– следует обращаться к рецептам профессионалов. 24 Канал предлагает попробовать тот, который предложил знаменитый Эктор в своем инстаграмме.
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Рецепт дерунов от Эктора
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 6 картофелин;
– 300 граммов шампиньонов;
– 1 яйцо;
– 1 столовая ложка муки;
– 200 граммов сметаны;
– 1 лук;
– соль, перец, сухой чеснок – по вкусу.
Приготовление:
- Натереть картошку, отжать лишнюю влагу. Добавить яйцо, мука, сухой чеснок, соль и перец, тщательно перемешать.
- Выкладывать тесто ложкой на разогретую сковороду и обжаривать до золотистой корочки. Переложить на бумажные полотенца, чтобы устранить лишний жир.
- Выложить деруны на противень, застеленное пергаментом, и запекать в течение 10 минут при температуре 170 градусов.
- Нарезать лук, обжарить до мягкости, добавить теплую сметану (не перегревать, чтобы не расслоилась).
- Нарезать и обжарить шампиньоны до золотистого цвета.
- Выложить драники на тарелку, добавить обжаренные грибы и полить сметанным соусом.
Приятного аппетита!
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