Как в детстве, только лучше: проверенный рецепт легендарного десерта "Битое стекло"

Любимый с детства десерт "Битое стекло" продолжает завоевывать вкусовые рецепторы многих и сегодня. Известный своими яркими кусочками желе, напоминающими осколки цветного стекла, это ностальгическое лакомство идеально сочетается со сметанной основой.

Он получается сливочным и не слишком сладким, а разноцветные кусочки желе добавляют свежести и интересного вида. Проверенным рецептом "Битого стекла" делится 24 Канал со ссылкой на Shuba. Читайте также Пышные как пух: как приготовить настоящие оладьи,, которые не падают Десерт "Битое стекло" Время: 40 минут + застывание желе

40 минут + застывание желе Порции: 5 Ингредиенты:

– 500 граммов сметаны 15%;

– 3 чайные ложки желатина;

– 100 граммов сахара;

– 3 пакета желе. Приготовление: Возьмите готовую смесь для приготовления фруктового желе трех разных вкусов. Приготовьте по инструкции. Разлейте желе в формы и оставьте застывать в холодильнике на несколько часов.

Застывшее желе достаньте из формы и нарежьте большими произвольными кусками. Достаточно будет около стаканчика желе каждого вкуса. Нарезанные кубики положите в формы для подачи готового десерта.

Желатин залейте 100 миллилитрами воды и оставьте на 15 минут, чтобы набух.

В отдельной миске сметану и сахар хорошо смешайте миксером до полного растворения сахара. Продолжайте взбивать смесь миксером и постепенно добавьте желатин.

Формы с цветным желе осторожно залейте сметанной смесью и оставьте в холодильнике на час. Готово! Тоже будет вкусно: трендовый десерт тирамису-болс.