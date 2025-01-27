Вкус, как у Ferrero Rocher: десерт-сюрприз на гречневых хлебцах

Этот десерт вас точно очень приятно удивит. Его вкус может посоревноваться с популярными конфетами из магазина!

Если вы любите изящные конфеты, совсем не обязательно идти за ними в магазин. Есть рецепты, которые позволяют приготовить десерт, который имеет похожий вкус, из неожиданных ингредиентов. 24 Канал предлагает попробовать вкусности, приготовленный по рецепту Bene Gusto. Не пропустите Услада для души: рецепт десерта Мильфейль – перед ним не устоит никто Рецепт десерта из гречневых хлебцов Время : 30 минут + застывание

: 30 минут + застывание Порций: 2 Ингредиенты:

– 15 граммов гречневых хлебцев;

– 140 граммов греческого йогурта;

– 7 граммов какао;

– 15 граммов фундука;

– 50 граммов горького шоколада;

– подсластитель – по вкусу. Приготовление: Поломайте хлебцы на маленькие кусочки. Растопите половину шоколада и полейте им хлебцы. Добавьте измельченные орехи и тщательно перемешайте, чтобы хлебцы впитали новые вкусы. Поставьте в холодильник на 15 минут. Смешайте греческий йогурт с подсластителем. Можете собирать десерт: выкладывайте слои хлебцев в шоколаде с орехами вместе с йогуртом. Полейте верх десерта остатками растопленного шоколада с ореховыми крошками. Поставьте в холодильник, чтобы десерт застыл. Приятного аппетита! Все решит секретный ингредиент: как вкусно пожарить рыбу.