Вкус, как у Ferrero Rocher: десерт-сюрприз на гречневых хлебцах
Этот десерт вас точно очень приятно удивит. Его вкус может посоревноваться с популярными конфетами из магазина!
Если вы любите изящные конфеты, совсем не обязательно идти за ними в магазин. Есть рецепты, которые позволяют приготовить десерт, который имеет похожий вкус, из неожиданных ингредиентов. 24 Канал предлагает попробовать вкусности, приготовленный по рецепту Bene Gusto.
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Рецепт десерта из гречневых хлебцов
- Время: 30 минут + застывание
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 15 граммов гречневых хлебцев;
– 140 граммов греческого йогурта;
– 7 граммов какао;
– 15 граммов фундука;
– 50 граммов горького шоколада;
– подсластитель – по вкусу.
Приготовление:
Поломайте хлебцы на маленькие кусочки. Растопите половину шоколада и полейте им хлебцы. Добавьте измельченные орехи и тщательно перемешайте, чтобы хлебцы впитали новые вкусы.
Поставьте в холодильник на 15 минут.
Смешайте греческий йогурт с подсластителем. Можете собирать десерт: выкладывайте слои хлебцев в шоколаде с орехами вместе с йогуртом.
Полейте верх десерта остатками растопленного шоколада с ореховыми крошками. Поставьте в холодильник, чтобы десерт застыл.
Приятного аппетита!
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