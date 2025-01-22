3 ингредиента и 20 минут сотворят чудо: десерт со сгущенкой, который захочется повторить
В мире кулинарных шедевров десерты выделяются как источник радости и наслаждения, особенно когда характеризуются нежной, воздушной текстурой и насыщенным вкусом. Такого гармоничного сочетания можно достичь благодаря использованию свежих фруктов и продуманным сладким добавкам.
24 Канал со ссылкой на Glamour предлагает приготовить десерт из персиков и сгущенного молока, который очаровывает вкусовые рецепторы каждого. Рецепт предусматривает минимум ингредиентов и времени.
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Десерт из персиков и сгущенного молока
- Время: 20 минут (3 часа на застывание)
- Порции: 6 – 8
Ингредиенты:
– 500 миллилитров сливок 33%;
– 0,5 килограмма консервированных персиков;
– 350 граммов сгущенного молока.
Приготовление:
- Персики перебейте блендером и перетрите через сито. Смешайте со сгущенным молоком. Но примерно 30 граммов персикового пюре оставьте отдельно.
- Сливки взбейте. Далее осторожно введите их в персиковую массу со сгущенным молоком.
- Подготовленную массу перелейте в стеклянную форму и разровняйте. Сверху выложите остатки пюре хаотично и зубочисткой можете сделать узоры.
- Поставьте десерт в морозильную камеру на 3 часа и можете наслаждаться.
Это очень ароматно и вкусно!
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