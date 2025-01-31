31 января 2025, 21:54
Подайте его раз – и все будут напрашиваться в гости: десерт "Зебра" за считанные минуты
Этот десерт точно вам пригодится. Он не требует выпекания или сложных манипуляций, но результат получится не менее фантастическим.
Этот десерт просто тает во рту. Никакой муки, яиц и духовки – только сметана и несколько вспомогательных ингредиентов подарят вам настоящую магию. 24 Канал предлагает обязательно при случае попробовать рецепт от портала "Смачненьке".
Читайте также Попробуйте найти торт, вкуснее этого пирога: сказочный десерт с маком и сметанным кремом
Рецепт десерта "Зебра"
- Время: 15 минут + 1 час
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 500 граммов сметаны;
– 100 граммов сахарной пудры;
– 10 граммов быстрорастворимого желатина;
– 70 миллилитров воды;
– столовая ложка какао.
Приготовление:
- Желатин заливаем водой (комнатной температуры) и оставляем, чтобы набухал.
- Сметану взбиваем с сахарной пудрой.
- Растапливаем желатин в микроволновке.
- Сметану делим на две равные части.
- Смешиваем какао с небольшой порцией сметаны.
- Желатин комнатной температуры добавляем в одну чашу сметаны и взбиваем.
- В другую тоже добавляем какао и желатин и взбиваем до однородности.
- Формы поочередно заполняем белой и шоколадной массой.
- Зубочисткой или шпажкой делаем узоры.
- Накрываем формы пищевой пленкой и ставим в холодильник на час.
Приятного аппетита!
Не надо покупать "Баунти": рецепт фантастического кокосового печенья.