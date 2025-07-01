Беспроигрышный вариант на завтрак: диетический омлет, что готовится в мгновение

Омлет стал одним из самых популярных вариантов завтрака, который славится своей высокой, пышной текстурой и идеально подрумяненной корочкой. Ключ к созданию этого любимого блюда лежит в точном соотношении ингредиентов.

Существует множество вариантов приготовления омлета. 24 Канал со ссылкой на Lady предлагает неклассический рецепт омлета, а диетический. Читайте также Невероятная вкуснятина: готовим на завтрак многоуровневый горячий сэндвич Диетический омлет на завтрак Время: 5 минут

5 минут Порции: 1 Ингредиенты:

– 2 яйца;

– 3 столовые ложки творога;

– зелень;

– помидоры;

– соль, перец – по вкусу. Приготовление: Разогрейте сковороду. Добавьте небольшое количество масла – так получится вкуснее.

Яйца взбейте в миске, добавьте к ним сыр и перемешайте. Должна получиться однородная масса. Посолите, поперчите и отправляйте массу на сковороду.

Перемешивайте постоянно до момента сворачивания яиц. Получается что-то похожее на скрамбл.

Выложите омлет на тарелку, рядом салат из свежих помидоров и зелени. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Тогда приготовьте и эти соленые панкейки с ветчиной, сыром под бешамелем.