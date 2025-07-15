Вернут в беззаботное детство: глазированные сырки, которых не найти в магазине

Глазированные сырки, навевающие воспоминания из детства, можно легко приготовить дома, не используя никаких специальных приборов. Тонкий вкус этого сливочного лакомства подчеркнет сладкая курага или изюм.

Этот вкусный десерт не требует ни особых умений, ни наличия духовки. Рецептом домашних глазированных сырков делится 24 Канал со ссылкой на News24.

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Как сделать глазированные сырки дома?

Время: 25 минут (2 часа на застывание)

25 минут (2 часа на застывание) Порции: 8

Ингредиенты:

– 200 граммов творога;

– 50 граммов шоколада;

– 1 столовая ложка сметаны;

– 2 столовые ложки сахара;

– 100 граммов кураги, изюма или фиников;

– 1 столовая ложка ванильного сахара.

Приготовление:

Разотрите до однородной массы творог со сметаной, сахаром и ванилью. Курагу замочите в теплой воде на 10 минут, чтобы размякла, и перекрутите на мясорубке.

Шоколад натрите на мелкой терке.

Теперь сформируйте шарики. Для этого руки смочите водой, выложите на ладонь 1 столовую ложку творожной массы, расплющите ее. На середину положите 0,5 чайной ложки кураги и слепите шарик.

Обваляйте в шоколаде и положите в холодильник для застывания. Через 1 – 2 часа глазированные сырки можно пробовать.

Приятного аппетита!

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