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16 мая, 17:59
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Для чего покупать в магазине, если можно сделать дома: глазированные сырки в шоколаде

Марта Касиянчук

Сырки в шоколаде, несмотря на свой миниатюрный размер, привлекают внимание своим восхитительным вкусом. Эти уникальные сладости можно легко приготовить в домашних условиях

Это десерт, который всегда по вкусу. Рецептом домашних глазированных сырков делится 24 Канал со ссылкой на DailyNews.

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Домашние глазированные сырки

  • Время: 50 минут
  • Порции: 1

Ингредиенты:
– 180 граммов шоколада;
– 50 граммов сливочного масла;
– 125 граммов сгущенного молока;
– 400 граммов творога кисломолочного сыра 5%.

Приготовление:

  1. Шоколад растопите на паровой бане. На доску положите отрез пищевой пленки. Ровным слоем нанесите на нее шоколад. Поставьте в холодильник на 10 минут. Шоколад должен немного схватиться, но не замерзнуть.
     
  2. Мягкое сливочное масло, сгущенное молоко и творог смешайте в однородную массу. Хорошо взбейте блендером или миксером. По желанию можете добавить какой-то вкус, например, ванильный, или кокосовую стружку.
     
  3. Выложите начинку на шоколад и сформируйте колбаску. Заверните в пленку и положите в морозилку на 30 минут. Затем нарежьте порционными кусочками.

Приятного аппетита!

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