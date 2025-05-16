16 мая, 17:59
Для чего покупать в магазине, если можно сделать дома: глазированные сырки в шоколаде
Сырки в шоколаде, несмотря на свой миниатюрный размер, привлекают внимание своим восхитительным вкусом. Эти уникальные сладости можно легко приготовить в домашних условиях
Это десерт, который всегда по вкусу. Рецептом домашних глазированных сырков делится 24 Канал со ссылкой на DailyNews.
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Домашние глазированные сырки
- Время: 50 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 180 граммов шоколада;
– 50 граммов сливочного масла;
– 125 граммов сгущенного молока;
– 400 граммов творога кисломолочного сыра 5%.
Приготовление:
- Шоколад растопите на паровой бане. На доску положите отрез пищевой пленки. Ровным слоем нанесите на нее шоколад. Поставьте в холодильник на 10 минут. Шоколад должен немного схватиться, но не замерзнуть.
- Мягкое сливочное масло, сгущенное молоко и творог смешайте в однородную массу. Хорошо взбейте блендером или миксером. По желанию можете добавить какой-то вкус, например, ванильный, или кокосовую стружку.
- Выложите начинку на шоколад и сформируйте колбаску. Заверните в пленку и положите в морозилку на 30 минут. Затем нарежьте порционными кусочками.
Приятного аппетита!
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