Домашние круассаны, будто из Парижа: готовим выпечку уровня "кондитерской"

Искусство изготовления круассанов – это кропотливый процесс, который требует значительных усилий, что выводит эту выпечку за рамки простых рецептов. Тем не менее результат стоит того. Аромат и золотисто-коричневая корочка домашних круассанов создают кулинарное наслаждение, которое часто заставляет потребителей уже никогда не покупать подобную выпечку в магазинах.

Известный в Украине судья кулинарного проекта "МастерШеф" Владимир Ярославский поделился рецептом приготовления хрустящих розовых круассанов, передает 24 Канал. Такие круассаны настоящее удовольствие как для глаз, так и для вкуса! Читайте также Все проще, чем кажется: легкий рецепт знаменитого печенья "Oreo" Домашние круассаны от Ярославского Время: 4 часа

4 часа Порции: 6 Ингредиенты для теста:

– 360 граммов молока;

– 560 граммов сильной муки + 40 граммов;

– 60 граммов сахара;

– 24 грамма дрожжей;

– 30 граммов масла 82,5%;

– щепотка соли;

– краситель по желанию.



Дополнительно:

– 260 граммов масла 82,5%;

– 1 яйцо. Как испечь такие круассаны: смотрите видео Приготовление: Для приготовления теста смешайте холодное молоко с сахаром и живыми дрожжами. Хорошо перемешайте венчиком и оставьте на несколько минут, чтобы дрожжи активировались.

Далее добавьте краситель для получения розового цвета и постепенно всыпайте муку, быстро замешивая тесто.

В конце введите кусочек масла комнатной температуры и хорошо его размешайте. Полученное тесто поставьте в холодильник на 2 часа.

Для масляного слоя используйте холодное масло, разделенное на две части. Смешайте его с мукой.

Сформируйте два прямоугольника толщиной в несколько миллиметров (это можно сделать с помощью скалки). После отправьте их в холодильник на 30 минут.

Достаньте тесто из холодильника и раскатайте из него прямоугольник. В него разместите охлажденное масло, а затем – осторожно заверните его и тщательно защепите края.

Раскатайте и сложите в 3 раза, далее снова раскатайте и уже потом сложите. Такой процесс позволит получить несколько слоев теста. Это, свою очередь, обеспечит рыхлую текстуру круассанов.

Каждый раз, когда тесто будет раскатано, отправляйте его на 30 минут в холодильник, чтобы сохранить его охлажденным. После нескольких таких этапов получите около 54 слоев теста.

Затем снова раскатайте 2 куска теста вместе и вырежьте длинные треугольники. Носики немного растяните, сделайте небольшой надрез у основания и быстро скручивайте в круассаны, натягивая тесто.

Выложите готовые круассаны на пергаментный противень швом вниз и дайте им подняться. Выпекайте при температуре 185 градусов примерно 20 минут до золотистого цвета. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Тогда приготовьте и "Медовик" на сковороде.