Дети "сметают" в мгновение ока: домашние сосиски, которые в тысячу раз превосходят магазинные

Домашние сосиски – популярный выбор для семей, которые ищут более здоровые варианты питания, чем магазинные. После того как родные ощутят на вкус преимущества домашних колбасок, они уже никогда не захотят есть покупное.

Они будут нежными, сочными и абсолютно безопасными даже для детей. Рецептом домашних сосисок делится 24 Канал со ссылкой на Добрые новости.

Читайте также Обычный гарнир превратится в идеальный: как приготовить невероятную сливочную гречку

Домашние сосиски – рецепт

Время: 40 минут

40 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– 500 граммов куриного или индюшиного филе;

– 1 яичный белок;

– 100 миллилитров молока или сливок 10%;

– 1 чайная ложка крахмала;

– 1/2 чайной ложки соли;

– 1/4 чайной ложки молотого белого перца;

– 1 зубчик чеснока – по желанию;

– щепотка мускатного ореха.

Приготовление:

Филе тщательно промойте и обсушите бумажным полотенцем. Нарежьте кусочками.

Поместите мясо в блендер и перебейте до пастообразного состояния.

Добавьте яичный белок, молоко, соль, специи и крахмал. Снова взбейте до однородной массы.

Разложите пищевую пленку, выложите ложку фарша, придайте форму сосиски и плотно заверните, завязав края ниткой или скрутив, как конфету.

Поместите сосиски в кастрюлю с горячей, но не кипящей водой – 70 – 80 градусов – и варите 15 – 20 минут.

Теперь остудите, снимите пленку и наслаждайтесь нежными домашними сосисками.

Приятного аппетита!

Тоже стоит внимания: куриные наггетсы с сыром в аэрогриле.