Дети будут в восторге: домашние желейки "Haribo" из 2 ингредиентов

Желейные мишки уже давно являются любимым десертом среди детей. Приготовить их в домашних условиях удивительно просто, еще и можно проконтролировать состав лакомства.

Результат удовлетворит не только юные вкусовые рецепторы, но и всю семью. Как приготовить домашние желейки "Haribo" всего из 2 ингредиентов, рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok @lukostalife. Читайте также Минимум времени и ингредиентов: песочное печенье, которое все обожают еще с детства Как сделать домашние желейки из 2 ингредиентов? Время: 15 – 20 минут

15 – 20 минут Порции: 1 Ингредиенты:

– 100 миллилитров любимого сока;

– 15 граммов желатина. Приготовление: Желатин залейте соком и оставьте набухать. Тогда поставьте на огонь, растопите, но не доводите до кипения.

Снимите с огня, и с помощью шприца разлейте в формочки.

Теперь поместите формы в холодильник на 1 час. Достаньте желейки и пробуйте на вкус. Готово! Понравился рецепт? Тогда сделайте и вкусный и полезный мармелад.