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28 июля, 16:06
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Дети будут в восторге: домашние желейки "Haribo" из 2 ингредиентов

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Мармеладные мишки – это сладости, которые очень любят дети. Но магазинный продукт имеет сомнительное качество.
  • Поэтому лучше приготовить их дома, тратя минимум средств и времени. Такие мармеладные конфеты будут иметь идеальный вкус, аромат и вид.

Желейные мишки уже давно являются любимым десертом среди детей. Приготовить их в домашних условиях удивительно просто, еще и можно проконтролировать состав лакомства.

Результат удовлетворит не только юные вкусовые рецепторы, но и всю семью. Как приготовить домашние желейки "Haribo" всего из 2 ингредиентов, рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok @lukostalife.

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Как сделать домашние желейки из 2 ингредиентов?

  • Время: 15 – 20 минут
  • Порции: 1

Ингредиенты:
– 100 миллилитров любимого сока;
– 15 граммов желатина.

Приготовление:

  1. Желатин залейте соком и оставьте набухать. Тогда поставьте на огонь, растопите, но не доводите до кипения.
     
  2. Снимите с огня, и с помощью шприца разлейте в формочки.
     
  3. Теперь поместите формы в холодильник на 1 час. Достаньте желейки и пробуйте на вкус.

Готово!

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