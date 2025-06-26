И на тосты, и просто ложкой: готовим ароматный и нежный куриный паштет

Нежный и ароматный паштет из куриного филе – универсальный вариант для любого приема пищи в течение дня. Такая намазка будет хорошей закуской как в ежедневном рационе, так и на праздничном столе.

Закуска не только вкусная, а еще и быстрая и легкая в приготовлении. Рецептом паштета из курицы делится 24 Канал со ссылкой на Smachnenke. Читайте также Идеальное начало трапезы: брускетта с оригинальной начинкой – итальянский рецепт Паштет из курицы Время: 25 минут

25 минут Порции: 1 Ингредиенты:

– 300 граммов куриного филе;

– 2 яйца;

– 50 граммов сливочного масла;

– 3 – 4 столовых ложек сливок;

– соль, черный перец – по вкусу. Приготовление: Нарежьте запеченное или отварное куриное филе на кусочки для удобства. Положите в чашу блендера.

Добавьте вареные яйца, сливочное масло комнатной температуры, влейте сливки, посолите и поперчите. Взбейте все ингредиенты погружным блендером или в кухонном комбайне до однородной пышной консистенции.

Готовый паштет переложите в емкость и по желанию охладите в холодильнике. Подавайте намазкой на хлеб, тосты или крекеры. Приятного аппетита! Тоже приготовьте: оригинальная намазка с сардинами.