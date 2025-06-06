В такую жару – то, что надо: рецепт охлаждающего домашнего лимонада

С повышением температуры лимонад становится популярным напитком для утоления жажды. Лучше всего приготовить домашний и избежать консервантов, добавок и избытка сахара, которые встречаются в магазинных вариантах.

Готовить их можно из разных фруктов и даже ягод, и огурцов. 24 Канал со ссылкой на FoodOboz делится рецептом охлаждающего лимонада из 3 ингредиентов. Наслаждайтесь напитком, который поможет охладиться. Читайте также Пина Колада дома: готовим нашумевший коктейль – классический и безалкогольный вариант Самый вкусный домашний лимонад Время: 5 минут

5 минут Порции: 4 Ингредиенты:

– лимон;

– 50 граммов мяты;

– 1 литр спрайта;

– лед. Приготовление: Взбейте в блендере лимон и мяту. Процедите через марлю.

Добавьте спрайт и много льда.

Подавайте в графине или разлейте порционно и украсьте кусочками лимона и листьями мяты. Готово! Понравился рецепт? Тогда сделайте и этот клубничный квас.