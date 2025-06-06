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6 июня, 15:49
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В такую жару – то, что надо: рецепт охлаждающего домашнего лимонада

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Лимонад дома приготовить очень просто – вкус можно выбрать любой.
  • Такой домашний напиток не только утоляет жажду, но и насыщает организм витаминами. К тому же консервантов и красителей в нем не будет.

С повышением температуры лимонад становится популярным напитком для утоления жажды. Лучше всего приготовить домашний и избежать консервантов, добавок и избытка сахара, которые встречаются в магазинных вариантах.

Готовить их можно из разных фруктов и даже ягод, и огурцов. 24 Канал со ссылкой на FoodOboz делится рецептом охлаждающего лимонада из 3 ингредиентов. Наслаждайтесь напитком, который поможет охладиться.

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Самый вкусный домашний лимонад

  • Время: 5 минут
  • Порции: 4

Ингредиенты: 
– лимон;
– 50 граммов мяты;
– 1 литр спрайта;
– лед.

Приготовление:

  1. Взбейте в блендере лимон и мяту. Процедите через марлю.
     
  2. Добавьте спрайт и много льда.
     
  3. Подавайте в графине или разлейте порционно и украсьте кусочками лимона и листьями мяты.

Готово!

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