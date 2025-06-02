Не навредит фигуре, а будет особенно вкусно: готовим домашний майонез без яиц за 2 минуты
- Рецепт натурального майонеза без яиц включает простые ингредиенты: оливковое масло, молоко, соль, перец, горчицу и сок лимона.
- Соус готовится за 2 минуты и рассчитан на одну порцию.
Майонез часто отодвигают на второй план из-за его высокой калорийности и связанных с этим проблем со здоровьем. Однако, приготовление домашнего майонеза – здоровая альтернатива, которая позволит наслаждаться соусом без вреда для фигуры.
Безяичная версия майонеза не только считается более безопасной для потребления, но и может похвастаться более долгим сроком хранения. При этом на вкус почти такая же, как классический провансаль, пишет 24 Канал со ссылкой на UA.press.
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Натуральный майонез без яиц
- Время: 2 минуты
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 150 миллилитров рафинированного оливкового масла;
– 75 миллилитров молока;
– 0,5 чайной ложки соли;
– 0,5 чайной ложки черного перца;
– 1 чайная ложка горчицы;
– 1 столовая ложка сока лимона.
Приготовление:
- Соедините масло с молоком и перемешайте с помощью ложки. Тогда полминуты перебейте блендером для густой консистенции.
- Введите пряности, соль и горчицу. Любители пикантных закусок могут добавить мелко нарезанный чеснок, измельченную зелень и другие специи.
- Доведите до однородного состояния. И майонез готов к употреблению сразу.
Приятного аппетита!
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