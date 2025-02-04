Укр Рус
Новости Вкусно Вкусные рецепты 4 ингредиента и 20 минут: простой рецепт домашней лапши, которая получится у каждого
4 февраля, 17:33
1

4 ингредиента и 20 минут: простой рецепт домашней лапши, которая получится у каждого

Марта Касиянчук

Домашняя яичная лапша – это очень просто и аппетитно. Для ее приготовления понадобится всего 4 ингредиента.

Забирайте рецепт в копилку, чтобы тоже знать его. Как приготовить домашнюю лапшу рассказывает 24 Канал со ссылкой на Glamour.

Читайте также Станут фаворитом: Кацурин показал, как легко приготовить сырники "Три молока"

Домашняя лапша – рецепт

  • Время: 20 минут
  • Порции: 3

Ингредиенты: 
– 2 стакана муки;
– 3 грамма соли;
– 2 столовые ложки масла;
– 3 яйца.

Приготовление:

  1. Яйца взбейте с маслом и солью. Затем добавьте просеянную муку.
     
  2. Теперь тщательно вымешайте тесто – оно должно стать плотным и однородным. Разминайте его в течение 10 минут.
     
  3. Тесто заверните в пищевую пленку и оставьте на 40 минут на столе.
     
  4. После этого раскатайте тесто и разрежьте на лапшу. Отварите ее в подсоленной воде и смакуйте с маслом или залейте бульоном.

Приятного аппетита!

Понравился рецепт? Тогда приготовьте нежные куриные котлетки с лимоном по рецепту Павы.