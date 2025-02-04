4 ингредиента и 20 минут: простой рецепт домашней лапши, которая получится у каждого

Домашняя яичная лапша – это очень просто и аппетитно. Для ее приготовления понадобится всего 4 ингредиента.

Забирайте рецепт в копилку, чтобы тоже знать его. Как приготовить домашнюю лапшу рассказывает 24 Канал со ссылкой на Glamour. Читайте также Станут фаворитом: Кацурин показал, как легко приготовить сырники "Три молока" Домашняя лапша – рецепт Время: 20 минут

20 минут Порции: 3 Ингредиенты:

– 2 стакана муки;

– 3 грамма соли;

– 2 столовые ложки масла;

– 3 яйца. Приготовление: Яйца взбейте с маслом и солью. Затем добавьте просеянную муку.

Теперь тщательно вымешайте тесто – оно должно стать плотным и однородным. Разминайте его в течение 10 минут.

Тесто заверните в пищевую пленку и оставьте на 40 минут на столе.

После этого раскатайте тесто и разрежьте на лапшу. Отварите ее в подсоленной воде и смакуйте с маслом или залейте бульоном. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Тогда приготовьте нежные куриные котлетки с лимоном по рецепту Павы.