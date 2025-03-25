Даже тереть не нужно: драники по этому рецепту вас приятно удивят

Приготовление драников, любимого многими блюда, часто отнимает много времени из-за необходимости натирать картофель на терке. Однако, есть рецепт, который исключает этот шаг, а на вкус не влияет, разве что в лучшую сторону.

Деруны, приготовленные из измельченного таким образом картофеля, получаются пышными, а также более нежными и мягкими, чем обычные. Рецептом дерунов, которые даже тереть не нужно, делится 24 Канал со ссылкой на Storinka. Читайте также Минимум ингредиентов и времени: оригинальный рецепт запеченной капусты – диетически и постно Драники, которые даже тереть не нужно Время: 30 минут

30 минут Порции: 1 Ингредиенты:

– 500 граммов картофеля;

– 1 яйцо;

– 1 лук репчатый;

– 2 столовые ложки муки;

– 50 миллилитров растительного масла;

– соль, черный молотый перец – по вкусу. Приготовление: Картофель и лук помойте и очистите. Нарежьте кусочками. Закиньте в чашу блендера и перебейте на высоких скоростях.

Получившуюся массу, переложите в глубокую тарелку на 5 минут. Полученный сок слейте, немного отожмите картофель.

В подсушенную картофельную массу вбейте яйцо. Всыпьте нужное количество муки, добавьте соль и перец, тщательно перемешайте.

Обжарьте драники на растительном масле на прогретой сковороде. Жарьте до аппетитной золотистой корочки с обеих сторон. Приятного аппетита! Тоже приготовьте: картофельные зразы с капустой.