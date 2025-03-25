Даже тереть не нужно: драники по этому рецепту вас приятно удивят
Приготовление драников, любимого многими блюда, часто отнимает много времени из-за необходимости натирать картофель на терке. Однако, есть рецепт, который исключает этот шаг, а на вкус не влияет, разве что в лучшую сторону.
Деруны, приготовленные из измельченного таким образом картофеля, получаются пышными, а также более нежными и мягкими, чем обычные. Рецептом дерунов, которые даже тереть не нужно, делится 24 Канал со ссылкой на Storinka.
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Драники, которые даже тереть не нужно
- Время: 30 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 500 граммов картофеля;
– 1 яйцо;
– 1 лук репчатый;
– 2 столовые ложки муки;
– 50 миллилитров растительного масла;
– соль, черный молотый перец – по вкусу.
Приготовление:
- Картофель и лук помойте и очистите. Нарежьте кусочками. Закиньте в чашу блендера и перебейте на высоких скоростях.
- Получившуюся массу, переложите в глубокую тарелку на 5 минут. Полученный сок слейте, немного отожмите картофель.
- В подсушенную картофельную массу вбейте яйцо. Всыпьте нужное количество муки, добавьте соль и перец, тщательно перемешайте.
- Обжарьте драники на растительном масле на прогретой сковороде. Жарьте до аппетитной золотистой корочки с обеих сторон.
Приятного аппетита!
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