Когда-то это был самый популярный десерт: готовим "Ежики", которые незаслуженно стали забывать
Этот десерт для многих ассоциируется с детством, но не каждый вспомнит, когда готовил его в последний раз. Это стоит исправить, ведь "Ежики" точно заслуживают большего количества внимания.
Возрождать традиции – это не только интересно, но и очень вкусно. По крайней мере, с этим десертом у вас будет именно такой кулинарный опыт, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".
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Рецепт десерта "Ежики"
- Время: 40 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 5 яиц;
– 250 граммов сливочного масла;
– 100 граммов сметаны;
– 1 чайная ложка соды;
– щепотка соли;
– до 1 стакана муки;
– 200 – 250 граммов вафель;
– стакан сахара;
– 2 столовые ложки какао;
– 4 – 5 столовых ложек молока;
– вишня.
Приготовление:
- Отварите яйца вкрутую. Натрите желтки на очень мелкой терке и выложите их в глубокую мисочку.
- Добавьте к желткам щепотку соли, сметану и немного сахара (примерно 1 ложку). Тщательно перемешайте до однородности.
- Потушите соду соком лимона или уксусом и добавьте в миску.
- Размягченное сливочное масло добавьте к массе, взбейте и постепенно добавьте просеянную муку. Замесите тесто, которое должно быть не очень плотным и не липнуть к рукам.
- Отщипните небольшой кусочек теста и положите вишню в центр.
- Застелите противень пергаментом или смажьте растительным маслом. Сформируйте шарики из теста и выложите их на противень. Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке в течение 20 минут.
- Для приготовления шоколадной карамели поместите молоко, сахар и какао в небольшую кастрюльку и поставьте на огонь.
- Измельчите вафли до состояния крошки.
- Немного охлажденные шарики окуните в карамель и обваляйте со всех сторон в крошке. Оставьте до застывания.
Приятного аппетита!
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