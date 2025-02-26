Когда-то это был самый популярный десерт: готовим "Ежики", которые незаслуженно стали забывать

Этот десерт для многих ассоциируется с детством, но не каждый вспомнит, когда готовил его в последний раз. Это стоит исправить, ведь "Ежики" точно заслуживают большего количества внимания.

Возрождать традиции – это не только интересно, но и очень вкусно. По крайней мере, с этим десертом у вас будет именно такой кулинарный опыт, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

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Рецепт десерта "Ежики"

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 8

Ингредиенты:

– 5 яиц;

– 250 граммов сливочного масла;

– 100 граммов сметаны;

– 1 чайная ложка соды;

– щепотка соли;

– до 1 стакана муки;

– 200 – 250 граммов вафель;

– стакан сахара;

– 2 столовые ложки какао;

– 4 – 5 столовых ложек молока;

– вишня.

Приготовление:

Отварите яйца вкрутую. Натрите желтки на очень мелкой терке и выложите их в глубокую мисочку. Добавьте к желткам щепотку соли, сметану и немного сахара (примерно 1 ложку). Тщательно перемешайте до однородности. Потушите соду соком лимона или уксусом и добавьте в миску. Размягченное сливочное масло добавьте к массе, взбейте и постепенно добавьте просеянную муку. Замесите тесто, которое должно быть не очень плотным и не липнуть к рукам. Отщипните небольшой кусочек теста и положите вишню в центр. Застелите противень пергаментом или смажьте растительным маслом. Сформируйте шарики из теста и выложите их на противень. Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке в течение 20 минут. Для приготовления шоколадной карамели поместите молоко, сахар и какао в небольшую кастрюльку и поставьте на огонь. Измельчите вафли до состояния крошки. Немного охлажденные шарики окуните в карамель и обваляйте со всех сторон в крошке. Оставьте до застывания.

Приятного аппетита!

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