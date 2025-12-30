Лучшая начинка для фаршированных яиц: закуска, как из эфира "МастерШеф"
- Фаршированные яйца на Новый год – это популярная закуска, которую удобно приготовить заранее.
- Для начинки используют куриную печень, грибы, петрушку и специи, украшают майонезом с хреном.
Фаршированные яйца на Новый год это закуска, которая всегда выглядит уместно и знакомо. Лучше всего то, что ее удобно приготовить заранее.
Привычные и доступные продукты, немного времени – и на столе уже появляется праздничное блюдо, сообщает 24 Канал со ссылкой на Przyslij przepis. Гости потянутся к этой закуске сразу, как сядут за стол!
Интересно Огненный Конь будет доволен: запекаем самую нежную утку в мире по старинному рецепту
Как приготовить фаршированные яйца?
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 10 куриных яиц;
– 200 граммов куриной печени;
– 5 средних шампиньонов;
– 1 столовая ложка растительного масла;
– 1 маленькая луковица;
– 1 столовая ложка сливок;
– 1 пучок свежей петрушки;
– 2 столовые ложки майонеза;
– 1 чайная ложка тертого хрена;
– 1 чайная ложка горчицы;
– соль и перец по вкусу.
Такая вкуснятина понравится всем / Фото przyslij przepis
Приготовление:
- Яйца отварите вкрутую, полностью охладите, очистите от скорлупы и отложите.
- Лук почистите, мелко нарежьте кубиками и обжарьте на растительном масле до мягкости и легкого золотистого цвета.
- Куриную печень промойте, обсушите, снимите пленки, добавьте к луку и тушите под крышкой несколько минут, пока она станет мягкой. Готовую массу охладите, переложите в миску и перебейте блендером вместе со сливками до однородной кремовой консистенции.
- Грибы помойте, при необходимости очистите, мелко нарежьте и обжарьте на сковороде на остатках масла, слегка посолите, дайте полностью остыть и добавьте к печеночной массе.
- Половину пучка петрушки мелко нарежьте и добавьте к начинке вместе с горчицей, белым перцем и солью, тщательно перемешайте.
- Яйца разрежьте вдоль пополам, желтки осторожно выньте, один оставьте для украшения, остальные протрите через мелкое сито непосредственно в начинку и еще раз хорошо вымешайте.
- Готовой массой наполните половинки белков и выложите их на тарелку.
- Майонез соедините с тертым хреном, переложите в кондитерский мешок с фигурной насадкой и аккуратно украсьте фаршированные яйца, после чего посыпьте сверху отложенным желтком, также протертым через сито.
- Завершите блюдо листьями петрушки и подавайте охлажденным.
Какие яйца лучше выбрать для фаршировки?
Для фаршировки стоит выбирать яйца среднего размера с белой, сообщает Food net work. Они имеют более крепкий белок, поэтому меньший риск, что они будут "распадаться" во время чистки.
Большие яйца лучше не брать. В них придется выкладывать много начинки, поэтому вкус получится слишком концентрированным.
Что приготовить на праздничный стол?
Сохраняйте эту подборку салатов – и перед праздником не будет никаких забот.
А еще вам точно понравятся "пингвины" – оригинальный шедевр из дешевых ингредиентов.