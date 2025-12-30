Укр Рус
30 декабря, 00:08
Лучшая начинка для фаршированных яиц: закуска, как из эфира "МастерШеф"

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Фаршированные яйца на Новый год – это популярная закуска, которую удобно приготовить заранее.
  • Для начинки используют куриную печень, грибы, петрушку и специи, украшают майонезом с хреном.

Фаршированные яйца на Новый год это закуска, которая всегда выглядит уместно и знакомо. Лучше всего то, что ее удобно приготовить заранее.

Привычные и доступные продукты, немного времени – и на столе уже появляется праздничное блюдо, сообщает 24 Канал со ссылкой на Przyslij przepis. Гости потянутся к этой закуске сразу, как сядут за стол!

Как приготовить фаршированные яйца?

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты
– 10 куриных яиц; 
– 200 граммов куриной печени; 
– 5 средних шампиньонов; 
– 1 столовая ложка растительного масла; 
– 1 маленькая луковица; 
– 1 столовая ложка сливок; 
– 1 пучок свежей петрушки; 
– 2 столовые ложки майонеза; 
– 1 чайная ложка тертого хрена; 
– 1 чайная ложка горчицы; 
– соль и перец по вкусу.

Такая вкуснятина понравится всем / Фото przyslij przepis

Приготовление:

  1. Яйца отварите вкрутую, полностью охладите, очистите от скорлупы и отложите.
  2. Лук почистите, мелко нарежьте кубиками и обжарьте на растительном масле до мягкости и легкого золотистого цвета.
  3. Куриную печень промойте, обсушите, снимите пленки, добавьте к луку и тушите под крышкой несколько минут, пока она станет мягкой. Готовую массу охладите, переложите в миску и перебейте блендером вместе со сливками до однородной кремовой консистенции.
  4. Грибы помойте, при необходимости очистите, мелко нарежьте и обжарьте на сковороде на остатках масла, слегка посолите, дайте полностью остыть и добавьте к печеночной массе.
  5. Половину пучка петрушки мелко нарежьте и добавьте к начинке вместе с горчицей, белым перцем и солью, тщательно перемешайте.
  6. Яйца разрежьте вдоль пополам, желтки осторожно выньте, один оставьте для украшения, остальные протрите через мелкое сито непосредственно в начинку и еще раз хорошо вымешайте.
  7. Готовой массой наполните половинки белков и выложите их на тарелку.
  8. Майонез соедините с тертым хреном, переложите в кондитерский мешок с фигурной насадкой и аккуратно украсьте фаршированные яйца, после чего посыпьте сверху отложенным желтком, также протертым через сито.
  9. Завершите блюдо листьями петрушки и подавайте охлажденным.

Какие яйца лучше выбрать для фаршировки?

Для фаршировки стоит выбирать яйца среднего размера с белой, сообщает Food net work. Они имеют более крепкий белок, поэтому меньший риск, что они будут "распадаться" во время чистки.

Большие яйца лучше не брать. В них придется выкладывать много начинки, поэтому вкус получится слишком концентрированным.

