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15 июля, 14:10
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Когда, как не в сезон: готовим сочную галету с томатами – добавки будут просить еще не доев

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Галета с томатами – это простой и вкусный пирог из хрустящего теста, на котором выкладываются сочные помидоры и другие ингредиенты.
  • Ее аромат наполнит вашу кухню теплом и непременно станет любимым пирогом этим летом.

Хрустящее и нежное песочное тесто с сочными томатами и травами – идеальный кулинарный дуэт. Галета с томатами станет отличным вариантом для праздничных встреч или удобной закуской для обеда и ужина.

Эта ароматная выпечка готовится очень просто, а каждый раз дарит незабываемые вкусовые впечатления. Рецептом галеты с томатами и сыром делится 24 Канал со ссылкой на ТикТок @annasimiachko.

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Как испечь галету с томатами и сыром?

  • Время: 50 минут
  • Порции: 6

Ингредиенты:
– 200 граммов творога;
– 1 яйцо;
– 2 столовые ложки сметаны;
– 100 граммов рисовой муки;
– 100 граммов пшеничной муки;
– 1 чайная ложка соды без горки;
– 1/2 чайной ложки соли;
– 100 граммов твердого сыра или сулугуни;
– 3 спелых томата;
– 2 – 3 чайные ложки соуса песто;
– 1 желток для смазывания;
– специи – по вкусу;
– оливковое масло.

Пошаговый рецепт галеты с томатами: смотрите видео

Приготовление:

  1. Творог, яйцо, соль, сметану перетрите вместе.
     
  2. Просейте муку с содой и замесите тесто руками. Оно будет немного липнуть, но со временем станет эластичным и мягким. Оставьте его на 15 минут отдохнуть.
     
  3. Далее присыпьте мукой пергамент, раскатайте тесто, распределите соус песто, натрите твердый сыр и сверху щедро выложите томаты.
     
  4. Посыпьте специями – перцем, базиликом и другим по вкусу. Полейте оливковым маслом и смажьте края желтком.
     
  5. Поставьте выпекаться в духовку на 170 градусов на 25 минут. Как заметите румяную корочку – готово.

Приятного аппетита!

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