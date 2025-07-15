Когда, как не в сезон: готовим сочную галету с томатами – добавки будут просить еще не доев
- Галета с томатами – это простой и вкусный пирог из хрустящего теста, на котором выкладываются сочные помидоры и другие ингредиенты.
- Ее аромат наполнит вашу кухню теплом и непременно станет любимым пирогом этим летом.
Хрустящее и нежное песочное тесто с сочными томатами и травами – идеальный кулинарный дуэт. Галета с томатами станет отличным вариантом для праздничных встреч или удобной закуской для обеда и ужина.
Эта ароматная выпечка готовится очень просто, а каждый раз дарит незабываемые вкусовые впечатления. Рецептом галеты с томатами и сыром делится 24 Канал со ссылкой на ТикТок @annasimiachko.
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Как испечь галету с томатами и сыром?
- Время: 50 минут
- Порции: 6
Ингредиенты:
– 200 граммов творога;
– 1 яйцо;
– 2 столовые ложки сметаны;
– 100 граммов рисовой муки;
– 100 граммов пшеничной муки;
– 1 чайная ложка соды без горки;
– 1/2 чайной ложки соли;
– 100 граммов твердого сыра или сулугуни;
– 3 спелых томата;
– 2 – 3 чайные ложки соуса песто;
– 1 желток для смазывания;
– специи – по вкусу;
– оливковое масло.
Пошаговый рецепт галеты с томатами: смотрите видео
Приготовление:
- Творог, яйцо, соль, сметану перетрите вместе.
- Просейте муку с содой и замесите тесто руками. Оно будет немного липнуть, но со временем станет эластичным и мягким. Оставьте его на 15 минут отдохнуть.
- Далее присыпьте мукой пергамент, раскатайте тесто, распределите соус песто, натрите твердый сыр и сверху щедро выложите томаты.
- Посыпьте специями – перцем, базиликом и другим по вкусу. Полейте оливковым маслом и смажьте края желтком.
- Поставьте выпекаться в духовку на 170 градусов на 25 минут. Как заметите румяную корочку – готово.
Приятного аппетита!
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