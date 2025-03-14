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14 марта, 14:14
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"Скоро уже будет Пасха": готовим глазурь для пасочки из фруктового желе

Марта Касиянчук

С приближением Пасхи, которая наступит уже через месяц, многие хозяйки ищут интересные способы украсить свою праздничную выпечку. И каждая из них хочет, чтобы кулич получился не только вкусным, но и визуально привлекательным.

Можно приготовить разные варианты глазури – из белка, сахарной пудры, а также из фруктового желе. Рецептом последней глазури делится 24 Канал со ссылкой на TikTok @innakluchnik31.

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Глазурь для кулича из фруктового желе

  • Время: 10 минут
  • Порции: на 3 – 4 кулича

Ингредиенты:
– 1 пачка желе;
– 100 граммов воды.

Как приготовить такую глазурь: смотрите видео

Приготовление:

  1. В высокую емкость влейте кипяток, высыпьте желе и перемешайте ложкой до полного растворения.
     
  2. Охладите массу до комнатной температуры.
     
  3. Теперь возьмите блендер и взбейте все до устойчивой и пышной массы – если перевернуть емкость, масса должна оставаться в ней.
     
  4. Глазурь готова – можете покрывать свои пасочки.

Приятного аппетита!

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