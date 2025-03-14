"Скоро уже будет Пасха": готовим глазурь для пасочки из фруктового желе

С приближением Пасхи, которая наступит уже через месяц, многие хозяйки ищут интересные способы украсить свою праздничную выпечку. И каждая из них хочет, чтобы кулич получился не только вкусным, но и визуально привлекательным.

Можно приготовить разные варианты глазури – из белка, сахарной пудры, а также из фруктового желе. Рецептом последней глазури делится 24 Канал со ссылкой на TikTok @innakluchnik31. Читайте также Просто, быстро и вкусно: рецепт колбасы на Пасху, который не требует много хлопот Глазурь для кулича из фруктового желе Время: 10 минут

10 минут Порции: на 3 – 4 кулича Ингредиенты:

– 1 пачка желе;

– 100 граммов воды. Как приготовить такую глазурь: смотрите видео Приготовление: В высокую емкость влейте кипяток, высыпьте желе и перемешайте ложкой до полного растворения.

Охладите массу до комнатной температуры.

Теперь возьмите блендер и взбейте все до устойчивой и пышной массы – если перевернуть емкость, масса должна оставаться в ней.

Глазурь готова – можете покрывать свои пасочки. Приятного аппетита! Тоже приготовьте: домашние круассаны от Ярославского.