14 марта, 14:14
"Скоро уже будет Пасха": готовим глазурь для пасочки из фруктового желе
С приближением Пасхи, которая наступит уже через месяц, многие хозяйки ищут интересные способы украсить свою праздничную выпечку. И каждая из них хочет, чтобы кулич получился не только вкусным, но и визуально привлекательным.
Можно приготовить разные варианты глазури – из белка, сахарной пудры, а также из фруктового желе. Рецептом последней глазури делится 24 Канал со ссылкой на TikTok @innakluchnik31.
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Глазурь для кулича из фруктового желе
- Время: 10 минут
- Порции: на 3 – 4 кулича
Ингредиенты:
– 1 пачка желе;
– 100 граммов воды.
Как приготовить такую глазурь: смотрите видео
Приготовление:
- В высокую емкость влейте кипяток, высыпьте желе и перемешайте ложкой до полного растворения.
- Охладите массу до комнатной температуры.
- Теперь возьмите блендер и взбейте все до устойчивой и пышной массы – если перевернуть емкость, масса должна оставаться в ней.
- Глазурь готова – можете покрывать свои пасочки.
Приятного аппетита!
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