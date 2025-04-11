Готовится скоро, держит форму и не осыпается: воздушная глазурь на пасху

С приближением Пасхи появляется новый тренд в декорировании куличей – глазурь из маршмеллоу. Она сохраняет форму и текстуру в течение длительного времени, не прилипает и не крошится.

Одним словом – идеальный выбор для украшения ваших куличей. Рецептом делится 24 Канал со ссылкой на @Nom_nom950. Читайте также Не только из желатина и белков: рецепт вкусной глазури на пасху, что превзойдет все предыдущие Глазурь для пасхи из маршмеллоу Время: 5 минут

5 минут Порции: 5 – 6 средних куличей Ингредиенты:

– 200 граммов маршмеллоу;

– 2 столовые ложки лимонного сока. Приготовление: Добавьте в маршмеллоу лимонный сок и поставьте в микроволновую печь.

Прогрейте массу трижды по 20 секунд, каждый раз тщательно перемешивая.

После каждого подогрева зефирки начинают таять, а масса постепенно становится однородной.

В результате вы получите густую, блестящую помадку, готовую к нанесению.

Наносите глазурь удобнее всего, осторожно погрузив верхушку кулича в массу и слегка прокрутив ее. Украшения добавляйте сразу после нанесения. Готово! Тоже актуально: глазурь на кулич, что не липнет.