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11 апреля, 14:21
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Готовится скоро, держит форму и не осыпается: воздушная глазурь на пасху

Марта Касиянчук

С приближением Пасхи появляется новый тренд в декорировании куличей – глазурь из маршмеллоу. Она сохраняет форму и текстуру в течение длительного времени, не прилипает и не крошится.

Одним словом – идеальный выбор для украшения ваших куличей. Рецептом делится 24 Канал со ссылкой на @Nom_nom950.

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Глазурь для пасхи из маршмеллоу

  • Время: 5 минут
  • Порции: 5 – 6 средних куличей

Ингредиенты:
– 200 граммов маршмеллоу;
– 2 столовые ложки лимонного сока.

Приготовление:

  1. Добавьте в маршмеллоу лимонный сок и поставьте в микроволновую печь.
     
  2. Прогрейте массу трижды по 20 секунд, каждый раз тщательно перемешивая.
     
  3. После каждого подогрева зефирки начинают таять, а масса постепенно становится однородной.
     
  4. В результате вы получите густую, блестящую помадку, готовую к нанесению.
     
  5. Наносите глазурь удобнее всего, осторожно погрузив верхушку кулича в массу и слегка прокрутив ее. Украшения добавляйте сразу после нанесения.

Готово!

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