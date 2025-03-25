Не крошится и не липнет: рецепт идеальной глазури на вашу пасху

Часто верхушка с посыпками на пасхе крошится – это не может радовать. Поэтому лучше выбрать глазурь на пасху без яиц, то есть не белковую. Можно рассмотреть рецепты с желатином, маршмеллоу, шоколадом и сахарной пудрой.

Если вам тоже не нравится, что белковая глазурь отваливается при нарезании кулича, 24 Канал со ссылкой на "Час Дій" предлагает альтернативную безбелковую глазурь. Гарантируем, она будет держаться на каждом кусочке, а главное – не будет липнуть.

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Глазурь на пасху, что не липнет

Время: 25 – 30 минут

25 – 30 минут Порции: 1 (примерно на 3 средние куличи)

Ингредиенты:

– 5 граммов желатина;

– 25 миллиграммов воды;

– 50 миллилитров апельсинового или лимонного фреша;

– 125 граммов сахара.

Приготовление:

Желатин залейте водой комнатной температуры, перемешайте и оставьте набухать на 10 – 15 минут.

К фрешу добавьте сахар и постоянно помешивая доведите до кипения. Как только закипело и растворился сахар – снимайте с огня и постепенно, помешивая добавьте желатин.

Однородную массу оставьте остыть. Тогда взбейте ее миксером, постепенно наращивая скорость. Густоту глазури можно регулировать продолжительностью взбивания.

Наносите на холодные куличи и сразу украшайте.

К слову, массу можно повторно растопить, если она загустела, и добавлять ароматизаторы или пищевой краситель.

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