Существует много споров, кто именно первым придумал этот коктейль: немцы, англичане и поляки убеждены, что именно они открыли миру этот напиток. Но кому бы ни принадлежала идея этого произведения – насладиться им может каждый, рассказывает 24 Канал.

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Рецепт гоголь-моголь

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 350 миллилитров молока от 3% жирности;

– 200 миллилитров сливок 33%;

– 3 желтка;

– 100 миллилитров темного рома;

– 1 палочка корицы;

– 0,5 чайной ложки молотого мускатного ореха;

– 70 граммов сахара;

– половина стручка ванили по желанию;

– тертый шоколад для подачи.

Приготовление:

В кастрюлю налейте 150 миллилитров сливок и все молоко, добавьте щепотку корицы, молотого мускатного ореха и стручок ванили - разрезанный на части с вынутыми семенами. Подогревайте на среднем огне, помешивая, пока смесь не начнет закипать. Как только появятся первые пузырьки - снимите с плиты. Дайте настояться несколько минут, после чего выньте специи. В глубокой миске смешайте желтки с сахаром и взбейте миксером до рыхлой, светлой массы. Молочную основу процедите через ситечко или марлю, чтобы избавиться от остатков специй. Осторожно, тонкой струйкой, вливайте теплую смесь во взбитые желтки, непрерывно помешивая ложкой или взбивая на минимальной скорости. Влейте темный ром и перемешайте до однородной консистенции - напиток должен быть гладким и шелковистым. Когда смесь остынет до комнатной температуры, поставьте ее в холодильник минимум на 5 – 6 часов. Хранить готовый напиток можно до трех дней. Перед подачей взбейте еще 50 мл сливок и добавьте к охлажденному гоголь-моголю, аккуратно перемешайте. Разлейте в бокалы и по желанию украсьте тертым шоколадом или щепоткой мускатного ореха.

Приятного аппетита!

Не надо стучать по нему: как легко открыть кокос.