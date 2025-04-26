Существует много споров, кто именно первым придумал этот коктейль: немцы, англичане и поляки убеждены, что именно они открыли миру этот напиток. Но кому бы ни принадлежала идея этого произведения – насладиться им может каждый, рассказывает 24 Канал.
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Рецепт гоголь-моголь
- Время: 10 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 350 миллилитров молока от 3% жирности;
– 200 миллилитров сливок 33%;
– 3 желтка;
– 100 миллилитров темного рома;
– 1 палочка корицы;
– 0,5 чайной ложки молотого мускатного ореха;
– 70 граммов сахара;
– половина стручка ванили по желанию;
– тертый шоколад для подачи.
Приготовление:
- В кастрюлю налейте 150 миллилитров сливок и все молоко, добавьте щепотку корицы, молотого мускатного ореха и стручок ванили - разрезанный на части с вынутыми семенами.
- Подогревайте на среднем огне, помешивая, пока смесь не начнет закипать. Как только появятся первые пузырьки - снимите с плиты. Дайте настояться несколько минут, после чего выньте специи.
- В глубокой миске смешайте желтки с сахаром и взбейте миксером до рыхлой, светлой массы.
- Молочную основу процедите через ситечко или марлю, чтобы избавиться от остатков специй. Осторожно, тонкой струйкой, вливайте теплую смесь во взбитые желтки, непрерывно помешивая ложкой или взбивая на минимальной скорости.
- Влейте темный ром и перемешайте до однородной консистенции - напиток должен быть гладким и шелковистым.
- Когда смесь остынет до комнатной температуры, поставьте ее в холодильник минимум на 5 – 6 часов. Хранить готовый напиток можно до трех дней.
- Перед подачей взбейте еще 50 мл сливок и добавьте к охлажденному гоголь-моголю, аккуратно перемешайте. Разлейте в бокалы и по желанию украсьте тертым шоколадом или щепоткой мускатного ореха.
Приятного аппетита!
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