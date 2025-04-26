Існує багато суперечок, хто саме першим придумав цей коктейль: німці, англійці та поляки переконані, що саме вони відкрили світу цей напій. Але кому б не належала ідея цього витвору – насолодитися ним може кожен, розповідає 24 Канал.

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Рецепт гоголь-моголь

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 350 мілілітрів молока від 3% жирності;

– 200 мілілітрів вершків 33%;

– 3 жовтки;

– 100 мілілітрів темного рому;

– 1 паличка кориці;

– 0,5 чайної ложки меленого мускатного горіха;

– 70 грамів цукру;

– половина стручка ванілі за бажанням;

– тертий шоколад для подачі.

Приготування:

У каструлю налийте 150 мілілітрів вершків та усе молоко, додайте дрібку кориці, меленого мускатного горіха і стручок ванілі — розрізаний на частини з вийнятим насінням. Підігрівайте на середньому вогні, помішуючи, поки суміш не почне закипати. Щойно з’являться перші бульбашки — зніміть з плити. Дайте настоятись кілька хвилин, після чого вийміть спеції. У глибокій мисці змішайте жовтки з цукром і збийте міксером до пухкої, світлої маси. Молочну основу процідіть через ситечко або марлю, щоб позбутися залишків спецій. Обережно, тонкою цівкою, вливайте теплу суміш у збиті жовтки, безперервно помішуючи ложкою або збиваючи на мінімальній швидкості. Влийте темний ром і перемішайте до однорідної консистенції — напій має бути гладким і шовковистим. Коли суміш охолоне до кімнатної температури, поставте її в холодильник щонайменше на 5 – 6 годин. Зберігати готовий напій можна до трьох днів. Перед подачею збийте ще 50 мл вершків і додайте до охолодженого гоголь-моголю, акуратно перемішайте. Розлийте у келихи й за бажанням прикрасьте тертим шоколадом або щіпкою мускатного горіха.

Смачного!

Не треба стукати по ньому: як легко відкрити кокос.