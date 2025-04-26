Існує багато суперечок, хто саме першим придумав цей коктейль: німці, англійці та поляки переконані, що саме вони відкрили світу цей напій. Але кому б не належала ідея цього витвору – насолодитися ним може кожен, розповідає 24 Канал.
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Рецепт гоголь-моголь
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 350 мілілітрів молока від 3% жирності;
– 200 мілілітрів вершків 33%;
– 3 жовтки;
– 100 мілілітрів темного рому;
– 1 паличка кориці;
– 0,5 чайної ложки меленого мускатного горіха;
– 70 грамів цукру;
– половина стручка ванілі за бажанням;
– тертий шоколад для подачі.
Приготування:
- У каструлю налийте 150 мілілітрів вершків та усе молоко, додайте дрібку кориці, меленого мускатного горіха і стручок ванілі — розрізаний на частини з вийнятим насінням.
- Підігрівайте на середньому вогні, помішуючи, поки суміш не почне закипати. Щойно з’являться перші бульбашки — зніміть з плити. Дайте настоятись кілька хвилин, після чого вийміть спеції.
- У глибокій мисці змішайте жовтки з цукром і збийте міксером до пухкої, світлої маси.
- Молочну основу процідіть через ситечко або марлю, щоб позбутися залишків спецій. Обережно, тонкою цівкою, вливайте теплу суміш у збиті жовтки, безперервно помішуючи ложкою або збиваючи на мінімальній швидкості.
- Влийте темний ром і перемішайте до однорідної консистенції — напій має бути гладким і шовковистим.
- Коли суміш охолоне до кімнатної температури, поставте її в холодильник щонайменше на 5 – 6 годин. Зберігати готовий напій можна до трьох днів.
- Перед подачею збийте ще 50 мл вершків і додайте до охолодженого гоголь-моголю, акуратно перемішайте. Розлийте у келихи й за бажанням прикрасьте тертим шоколадом або щіпкою мускатного горіха.
Смачного!
Не треба стукати по ньому: як легко відкрити кокос.