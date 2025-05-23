На завтрак или перекус: сытные горячие сэндвичи с яйцом, которые изменят представление о бутербродах

Яйца стали одним из самых популярных и универсальных продуктов для завтрака, предлагая широкий выбор вкусных и питательных вариантов – от классической яичницы до нежных яиц-пашот. А еще можно добавить их к бутербродам.

Эти горячие бутерброды готовятся за считанные минуты, а результат – ароматный, хрустящий и очень вкусный. Рецептом делится 24 Канал со ссылкой на @olga_riabenko_.

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Горячие бутерброды с яйцом

Время: 20 минут

20 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 4 куска тостового хлеба;

– томатный соус с базиликом;

– 4 куска сыра плавленого для сэндвичей;

– 4 куска ветчины;

– 2 яйца;

– зелень;

Как приготовить такие бутерброды: смотрите видео

Приготовление:

Смажьте хлеб соусом, выложите сверху ветчину и сыр.

Накройте другим куском хлеба, вырежьте в нем круг, вбейте в отверстие яйцо, посыпьте зеленью.

Запекайте в духовке 15 минут при температуре 210 градусов и наслаждайтесь.

Приятного аппетита!

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