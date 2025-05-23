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23 мая, 14:10
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На завтрак или перекус: сытные горячие сэндвичи с яйцом, которые изменят представление о бутербродах

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Время приготовления составляет 20 минут, а рецепт рассчитан на 2 порции.
  • Эти горячие бутерброды с яйцом, плавленым сыром и ветчиной покорят с первого раза.

Яйца стали одним из самых популярных и универсальных продуктов для завтрака, предлагая широкий выбор вкусных и питательных вариантов – от классической яичницы до нежных яиц-пашот. А еще можно добавить их к бутербродам.

Эти горячие бутерброды готовятся за считанные минуты, а результат – ароматный, хрустящий и очень вкусный. Рецептом делится 24 Канал со ссылкой на @olga_riabenko_.

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Горячие бутерброды с яйцом

  • Время: 20 минут
  • Порции: 2

Ингредиенты:
– 4 куска тостового хлеба;
– томатный соус с базиликом;
– 4 куска сыра плавленого для сэндвичей;
– 4 куска ветчины;
– 2 яйца;
– зелень;

Как приготовить такие бутерброды: смотрите видео

Приготовление:

  1. Смажьте хлеб соусом, выложите сверху ветчину и сыр.
     
  2. Накройте другим куском хлеба, вырежьте в нем круг, вбейте в отверстие яйцо, посыпьте зеленью.
     
  3. Запекайте в духовке 15 минут при температуре 210 градусов и наслаждайтесь.

Приятного аппетита!

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