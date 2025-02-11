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11 февраля, 08:26
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Без лишних хлопот: горячие бутерброды с грибами –завтрак на всю семью

Лилия Имбировская-Сиваковская

Когда времени в обрез, то тут не до кулинарных выходок. Нужно воспользоваться рецептом, который подарит наилучший результат за минимум усилий.

Горячие бутерброды – замечательная опция, когда нужно быстро подать завтрак для всей семьи. Кроме того, они порадуют не только вкусом, но и экономией. 24 Канал советует обязательно сохранить этот рецепт с TikTok zhuravlina_cooking, ведь точно наступит ситуация, когда он пригодится.

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Рецепт горячих бутербродов с грибами

  • Время: 30 минут
  • Порций: 6

Ингредиенты:
– 12 ломтиков тостового хлеба;
– 500 граммов шампиньонов;
– 2 луковицы;
– 200 граммов сыра моцарелла;
– 150 граммов сливочного сыра;
– соль, перец и зелень по вкусу.

Приготовление:

  1. Почистите грибы и нарежьте их мелкими кусочками.
  2. Измельчите лук.
  3. Натрите моцареллу и порубите зелень.
  4. Обжарьте грибы с луком на растительном масле до готовности, добавив соль и перец по вкусу.
  5. Смешайте моцареллу, грибы с луком, зелень и сливочный сыр в миске.
  6. Перемешайте до однородности и добавьте соль и перец по вкусу.
  7. Разогрейте духовку до 200 градусов.
  8. Выстелите противень пергаментной бумагой.
  9. Выложите ломтики хлеба на подготовленный противень и распределите грибную смесь сверху.
  10. Запекайте горячие бутерброды в течение 10 – 15 минут.

Приятного аппетита!

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