Без лишних хлопот: горячие бутерброды с грибами –завтрак на всю семью

Когда времени в обрез, то тут не до кулинарных выходок. Нужно воспользоваться рецептом, который подарит наилучший результат за минимум усилий.

Горячие бутерброды – замечательная опция, когда нужно быстро подать завтрак для всей семьи. Кроме того, они порадуют не только вкусом, но и экономией. 24 Канал советует обязательно сохранить этот рецепт с TikTok zhuravlina_cooking, ведь точно наступит ситуация, когда он пригодится. Интересно Зарядит энергией и поможет похудеть: готовим салат из необычного ингредиента Рецепт горячих бутербродов с грибами Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 6 Ингредиенты:

– 12 ломтиков тостового хлеба;

– 500 граммов шампиньонов;

– 2 луковицы;

– 200 граммов сыра моцарелла;

– 150 граммов сливочного сыра;

– соль, перец и зелень по вкусу. Приготовление: Почистите грибы и нарежьте их мелкими кусочками. Измельчите лук. Натрите моцареллу и порубите зелень. Обжарьте грибы с луком на растительном масле до готовности, добавив соль и перец по вкусу. Смешайте моцареллу, грибы с луком, зелень и сливочный сыр в миске. Перемешайте до однородности и добавьте соль и перец по вкусу. Разогрейте духовку до 200 градусов. Выстелите противень пергаментной бумагой. Выложите ломтики хлеба на подготовленный противень и распределите грибную смесь сверху. Запекайте горячие бутерброды в течение 10 – 15 минут. Приятного аппетита! Такой вкус имеет счастье: рецепт знаменитого торта с грибами торта "Карпатка".