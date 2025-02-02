Они вкуснее обычных котлет: готовим знаменитые гречаники по-харьковски
Это блюдо всегда рады видеть на столе. Оно легкое в приготовлении и радует вкусом.
Гречаники – это замечательное блюдо, которое сочетает в себе колорит котлет и популярного гарнира. Особенно все расхваливают гречаники по-харьковски, которые 24 Канал предлагает приготовить по рецепту kuskus.tv.
Читайте также Быстро, легко и всегда вкусно: рецепт популярного салата из сардины
Рецепт гречаников по-харьковски
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 300 граммов говяжьего фарша;
– 100 граммов гречки;
– 1 яйцо;
– 1 луковица;
– несколько веточек кинзы;
– 200 граммов панировочных сухарей;
– 100 граммов томатного соуса;
– 50 граммов сметаны;
– 50 граммов сливочного масла;
– соль – по вкусу;
– перец – по вкусу.
Приготовление:
- Гречку промываем, заливаем водой в пропорции 1:2 и варим до готовности на медленном огне.
- Мелко нарезаем лук и жарим до золотистого цвета.
- В глубокую миску выкладываем фарш, лук, мелко нарезанную кинзу, гречку, соль и перец. Хорошо перемешиваем.
- Добавляем яйцо и еще раз хорошо перемешиваем.
- Формируем шарики или котлетки и обваливаем в панировочных сухарях.
- Выкладываем на застеленный пергаментом противень и выпекаем 30 – 40 минут при 180 градусах.
- На сковородке топим масло, добавляем томатный соус, немного воды, солим, перчим и перемешиваем до однородности.
- Гречаники выкладываем на соус, сверху украшаем кинзой и подаем со сметаной.
Приятного аппетита!
Отличная идея для семейного ужина: готовим вкусного хека с овощами.