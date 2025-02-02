Они вкуснее обычных котлет: готовим знаменитые гречаники по-харьковски

Это блюдо всегда рады видеть на столе. Оно легкое в приготовлении и радует вкусом.

Гречаники – это замечательное блюдо, которое сочетает в себе колорит котлет и популярного гарнира. Особенно все расхваливают гречаники по-харьковски, которые 24 Канал предлагает приготовить по рецепту kuskus.tv.

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Рецепт гречаников по-харьковски

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 300 граммов говяжьего фарша;

– 100 граммов гречки;

– 1 яйцо;

– 1 луковица;

– несколько веточек кинзы;

– 200 граммов панировочных сухарей;

– 100 граммов томатного соуса;

– 50 граммов сметаны;

– 50 граммов сливочного масла;

– соль – по вкусу;

– перец – по вкусу.

Приготовление:

Гречку промываем, заливаем водой в пропорции 1:2 и варим до готовности на медленном огне. Мелко нарезаем лук и жарим до золотистого цвета. В глубокую миску выкладываем фарш, лук, мелко нарезанную кинзу, гречку, соль и перец. Хорошо перемешиваем. Добавляем яйцо и еще раз хорошо перемешиваем. Формируем шарики или котлетки и обваливаем в панировочных сухарях. Выкладываем на застеленный пергаментом противень и выпекаем 30 – 40 минут при 180 градусах. На сковородке топим масло, добавляем томатный соус, немного воды, солим, перчим и перемешиваем до однородности. Гречаники выкладываем на соус, сверху украшаем кинзой и подаем со сметаной.

Приятного аппетита!

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