Элементарный и дешевый рецепт для семейного ужина: готовим гречневые оладьи с шампиньонами

Быстро и дешево накормить семью вполне реально. Все, что для этого нужно - самые простые ингредиенты и чуточку фантазии.

Гречневые оладьи – это новый способ подать привычный ужин. Они порадуют вкусом и не заберут много энергии после тяжелого дня. 24 Канал предлагает воспользоваться рецептом, который представил портал "Пательня".

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Рецепт гречневых оладий с грибами

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 400 граммов вареной гречки;

– 200 граммов шампиньонов;

– 1 луковица;

– 1 яйцо;

– масло – для жарки;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Мелко нарежьте лук и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. Добавьте нарезанные шампиньоны и жарьте до полного испарения жидкости. Смешайте обжаренные шампиньоны с гречкой и яйцом. Посолите и поперчите по вкусу. Сформируйте ложкой из гречневой массы оладьи на сковороде с разогретым маслом и обжарьте их с двух сторон до образования хрустящей корочки.

Приятного аппетита!

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