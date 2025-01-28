Элементарный и дешевый рецепт для семейного ужина: готовим гречневые оладьи с шампиньонами
Быстро и дешево накормить семью вполне реально. Все, что для этого нужно - самые простые ингредиенты и чуточку фантазии.
Гречневые оладьи – это новый способ подать привычный ужин. Они порадуют вкусом и не заберут много энергии после тяжелого дня. 24 Канал предлагает воспользоваться рецептом, который представил портал "Пательня".
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Рецепт гречневых оладий с грибами
- Время: 30 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 400 граммов вареной гречки;
– 200 граммов шампиньонов;
– 1 луковица;
– 1 яйцо;
– масло – для жарки;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
Мелко нарежьте лук и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. Добавьте нарезанные шампиньоны и жарьте до полного испарения жидкости.
Смешайте обжаренные шампиньоны с гречкой и яйцом. Посолите и поперчите по вкусу.
Сформируйте ложкой из гречневой массы оладьи на сковороде с разогретым маслом и обжарьте их с двух сторон до образования хрустящей корочки.
Приятного аппетита!
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