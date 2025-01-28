Гречані оладки – це новий спосіб подати звичну вечерю. Вони потішать смаком та не заберуть багато енергії після важкого дня. 24 Канал пропонує скористатися рецептом, який представив портал "Пательня".
До теми Скарб, а не рецепт: оладки, які завжди виходять пухкими – цей секрет знають не всі
Рецепт гречаних оладок з грибами
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 400 грамів вареної гречки;
– 200 грамів печериць;
– 1 цибулина;
– 1 яйце;
– олія – для смаження;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
Дрібно наріжте цибулю і обсмажте на олії до золотистого кольору. Додайте нарізані печериці та смажте до повного випаровування рідини.
Змішайте обсмажені печериці з гречкою та яйцем. Посоліть і поперчіть до смаку.
Сформуйте ложкою з гречаної маси оладки на сковороді з розігрітою олією та обсмажте їх з двох сторін до утворення хрусткої скоринки.
Смачного!
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