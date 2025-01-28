Гречані оладки – це новий спосіб подати звичну вечерю. Вони потішать смаком та не заберуть багато енергії після важкого дня. 24 Канал пропонує скористатися рецептом, який представив портал "Пательня".

До теми Скарб, а не рецепт: оладки, які завжди виходять пухкими – цей секрет знають не всі

Рецепт гречаних оладок з грибами

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 400 грамів вареної гречки;

– 200 грамів печериць;

– 1 цибулина;

– 1 яйце;

– олія – для смаження;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Дрібно наріжте цибулю і обсмажте на олії до золотистого кольору. Додайте нарізані печериці та смажте до повного випаровування рідини. Змішайте обсмажені печериці з гречкою та яйцем. Посоліть і поперчіть до смаку. Сформуйте ложкою з гречаної маси оладки на сковороді з розігрітою олією та обсмажте їх з двох сторін до утворення хрусткої скоринки.

Смачного!

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