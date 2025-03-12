Этот паштет можно есть даже в пост: рецепт легкой и бюджетной намазки на хлеб

Грибной паштет готовится достаточно быстро и просто. С ним получаются невероятно вкусные бутерброды, которые можно подавать как в будни, так и на праздничный стол.

Паштет можно сделать из шампиньонов, обычных лесных грибов, а также из сушеных – получится одинаково вкусно. Рецептом грибного паштета делится 24 Канал со ссылкой на TikTok @mil_alex_recipes. Читайте также Идеально подойдет для тех, кто не ест мяса: постное "Оливье" с грибами Грибной паштет с грибами Время: 35 минут

35 минут Порции: 1 Ингредиенты:

– 500 граммов грибов;

– 100 граммов лука;

– 100 граммов моркови;

– 70 граммов сливочного сыра;

– соль, перец – по вкусу;

– 30 граммов масла. Как приготовить грибной паштет: смотрите видео Приготовление: Без масла поджарьте нарезанные грибы, на среднем огне до испарения воды – примерно 10 минут. Посолите и поперчите грибочки.

Добавьте кусочек масла и растопите его. Бросьте лук, и жарьте, перемешивая 5 минут.

После бросьте натертую морковь, и жарьте до мягкости еще 7 – 8 минут.

Теперь забросьте в чашу все овощи, добавьте туда сливочный сыр, или масло, и перебейте блендером в однородную массу.

Охладите и подавайте с поджаренным или тостовым хлебом. Приятного аппетита! Тоже приготовьте: домашний твердый сыр.