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12 марта, 17:30
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Этот паштет можно есть даже в пост: рецепт легкой и бюджетной намазки на хлеб

Марта Касиянчук

Грибной паштет готовится достаточно быстро и просто. С ним получаются невероятно вкусные бутерброды, которые можно подавать как в будни, так и на праздничный стол.

Паштет можно сделать из шампиньонов, обычных лесных грибов, а также из сушеных – получится одинаково вкусно. Рецептом грибного паштета делится 24 Канал со ссылкой на TikTok @mil_alex_recipes.

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Грибной паштет с грибами

    • Время: 35 минут
    • Порции: 1

    Ингредиенты:
    – 500 граммов грибов;
    – 100 граммов лука;
    – 100 граммов моркови;
    – 70 граммов сливочного сыра;
    – соль, перец – по вкусу;
    – 30 граммов масла.

    Как приготовить грибной паштет: смотрите видео

    Приготовление:

    1. Без масла поджарьте нарезанные грибы, на среднем огне до испарения воды – примерно 10 минут. Посолите и поперчите грибочки.
       
    2. Добавьте кусочек масла и растопите его. Бросьте лук, и жарьте, перемешивая 5 минут.
       
    3. После бросьте натертую морковь, и жарьте до мягкости еще 7 – 8 минут.
       
    4. Теперь забросьте в чашу все овощи, добавьте туда сливочный сыр, или масло, и перебейте блендером в однородную массу.
       
    5. Охладите и подавайте с поджаренным или тостовым хлебом.

    Приятного аппетита!

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