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3 июля, 14:14
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15 минут и невероятная вкуснятина уже на столе: экзотическая намазка из авокадо

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Гуакамоле – это мексиканский соус-дип на основе авокадо, который часто готовится с добавлением сока лайма, лука, помидоров, кинзы и специй.
  • Он имеет густую, кремообразную консистенцию и подается с тортильей, чипсами или как начинка на брускетты.

Гуакамоле – это ароматная и простая в приготовлении паста из спелых авокадо. Универсальный спред служит идеальным дополнением к начос и тако, или же его можно употреблять самостоятельно, намазывая на брускетту.

Существует множество разновидностей гуакамоле, все зависит от того, что вы добавляете в основу, но неизменный ингредиент – авокадо. Рецептом классического гуакамоле делится 24 Канал со ссылкой на UA.Press.

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    Гуакамоле – рецепт

    • Время: 15 минут
    • Порции: 6 – 8

    Ингредиенты:
    – 3 авокадо;
    – 1 чили;
    – 2 помидора;
    – 1 лук;
    – 1 лайм;
    – 1 пучок кинзы;
    – 1 зубок чеснока;
    – соль – по вкусу.

    Приготовление:

    1. Помидоры и лук измельчите на самые маленькие кусочки. Также кинзу и чеснок со щепоткой соли.
       
    2. Чили порежьте на мелкие кусочки, но без семян. Количество перца определяйте по собственному вкусу.
       
    3. Мякоть авокадо разомните вилкой. Добавьте лаймовый сок. А теперь соедините с предварительно подготовленными ингредиентами и подавайте к тостам, гренок и брускетт.

    Приятного аппетита!

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