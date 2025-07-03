15 минут и невероятная вкуснятина уже на столе: экзотическая намазка из авокадо
- Гуакамоле – это мексиканский соус-дип на основе авокадо, который часто готовится с добавлением сока лайма, лука, помидоров, кинзы и специй.
- Он имеет густую, кремообразную консистенцию и подается с тортильей, чипсами или как начинка на брускетты.
Гуакамоле – это ароматная и простая в приготовлении паста из спелых авокадо. Универсальный спред служит идеальным дополнением к начос и тако, или же его можно употреблять самостоятельно, намазывая на брускетту.
Существует множество разновидностей гуакамоле, все зависит от того, что вы добавляете в основу, но неизменный ингредиент – авокадо. Рецептом классического гуакамоле делится 24 Канал со ссылкой на UA.Press.
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Гуакамоле – рецепт
- Время: 15 минут
- Порции: 6 – 8
Ингредиенты:
– 3 авокадо;
– 1 чили;
– 2 помидора;
– 1 лук;
– 1 лайм;
– 1 пучок кинзы;
– 1 зубок чеснока;
– соль – по вкусу.
Приготовление:
- Помидоры и лук измельчите на самые маленькие кусочки. Также кинзу и чеснок со щепоткой соли.
- Чили порежьте на мелкие кусочки, но без семян. Количество перца определяйте по собственному вкусу.
- Мякоть авокадо разомните вилкой. Добавьте лаймовый сок. А теперь соедините с предварительно подготовленными ингредиентами и подавайте к тостам, гренок и брускетт.
Приятного аппетита!
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