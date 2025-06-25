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25 июня, 12:47
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Ленивое хачапури за 15 минут: готовим на сковороде не хуже, чем в грузинском ресторане

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Ленивое хачапури – это быстрый вариант классического грузинского блюда, который можно приготовить за 15 минут из обычных ингредиентов.
  • Вам не придется замешивать тесто, выдерживать его или использовать духовку. Просто смешали все и на сковороду.

Традиционный грузинский хлеб с сырной начинкой можно мастерски приготовить на сковородке всего за 15 минут. Этот рецепт идеально подходит для тех, кто хочет быстро приготовить вкусный и сытный обед или ужин.

24 Канал со ссылкой на кулинарную страницу @marafon18_6 рассказывает как приготовить ленивое хачапури на сковородке. Получится не хуже, чем в грузинском ресторане!

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Хачапури на сковороде

  • Время: 15 минут
  • Порции: 1

Ингредиенты:
– 1 яйцо;
– 200 граммов молока;
– 100 граммов муки цельнозерновой;
– 80 – 100 граммов сыра сулугуни;
– щепотка соли и сахара;
– 1/2 чайной ложки разрыхлителя.

Приготовление:

  1. Соедините яйцо, молоко, соль, сахар и разрыхлитель. Добавьте муку и тертый сыр и тщательно перемешайте.
     
  2. Выложите тесто на разогретую сковородку, смазанную растительным маслом. Готовьте под крышкой 5 – 7 минут, на маленьком огне.
     
  3. Переверните с помощью крышки или тарелки и готовьте еще 2 – 3 минуты. По желанию в конце смажьте сливочным маслом и подавайте.

Приятного аппетита!

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