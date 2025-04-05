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5 апреля, 12:47
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Сытно, пряно и вкусно: идеальный хумус на каждый день

Марта Касиянчук

Хумус – это намазка на основе пасты из нута. Подается хумус как холодная закуска со свежей питой или лавашем.

Конечно, приобрести его можно в магазинные, но, если вы попробуете приготовить хумус по этому рецепту, то магазинного точно уже не захотите. Как вкусно приготовить хумус рассказывает 24 Канал со ссылкой на Novosti24.

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Хумус – рецепт

  • Время: 2 часа 30 минут (без замачивания нута)
  • Порции: 1

Ингредиенты:
– 300 граммов нута;
– 1,5 чайной ложки соды;
– 4 столовые ложки оливкового масла;
– 1 чайная ложка соли;
– сок 1 лимона;
– 1 – 2 чайные ложки зиры;
– 3 – 4 зубка чеснока;
– 1,5 чайной ложки копченой паприки;
– 3 столовые ложки тахини (кунжутная паста).

Приготовление:

  1. К хумусу добавьте 1 чайную ложку соды, залейте водой и поставьте в холодильник на всю ночь.
     
  2. За ночь хумус впитает в себя воду, после чего промойте его 2 раза и снова добавьте 0,5 чайной ложки соды. Залейте холодной водой и поставьте варить на среднем огне до готовности – примерно 1,5 – 2 часа.
     
  3. Если зернышко легко разминается пальцами – нут готов. Остаток воды слейте в тарелку, она еще будет нужна.
     
  4. Перебейте блендером готовый нут, добавьте оливковое масло, соль, зиру, чеснок, сок лимона и копченую паприку. Перебейте все с помощью блендера.
     
  5. Если хумус очень густой – добавьте воды, в которой он варился. Отрегулируйте консистенцию, охладите и пробуйте.

Приятного аппетита!

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