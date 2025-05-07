7 мая, 12:31
Нежные, мягкие внутри и с золотистой корочкой: самый идеальный рецепт сырников
Сырники – один из лучших завтраков. Он легкий, сытный и вкусный, и часто возвращает к воспоминаниям детства.
Каждая хозяйка имеет свой уникальный вариант сырников. Для тех, кто не очень хорошо ладит с кухней, существуют идеальные рецепты, которые точно получатся. Таким делится 24 Канал со ссылкой на фудблогера @olga_riabenko_.
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Идеальные сырники – рецепт
- Время: 25 минут
- Порции: 4
Ингредиенты:
– 650 граммов творога 9% кисломолочного сыра;
– 1 яйцо;
– 4 столовые ложки сахара;
– 1 чайная ложка ванильного сахара;
– 4 столовые ложки муки + для панировки;
– масло или масло ГХИ для жарки.
Как приготовить идеальные сырники: смотрите видео
Приготовление:
- В миску выложите творог, вбейте яйцо, добавьте сахар, ванильный сахар и муку.
- Вымешайте тесто до пока оно не станет эластичным.
- Сформируйте колбаску и нарежьте порционно. Можете воспользоваться стаканом или столовой ложкой и сформировать сырники.
- Обваляйте в муке и обжарьте на растительном масле или масле ГХИ до золотистого цвета с обеих сторон. Подавайте с любимыми джемами и ягодами или фруктами.
Приятного аппетита!