Всего 4 ингредиента: рецепт простого салата, который станет любимым

Иногда привычные блюда надоедают, поэтому рацион хочется обновить интересными рецептами. Большинство салатов требуют многих ингредиентов, которые стоят немало. Однако есть рецепт очень легкого салата, который можно охотно готовить когда захочется.

Если дома есть минимум продуктов – этот салат для вас, пишет 24 Канал со ссылкой на "Господиньку". Состав очень простой, а повторить рецепт достаточно просто.

Как приготовить легкий салат?

Ингредиенты:

500 граммов свинины;

1 лук;

1 морковь;

3 соленых огурца;

Майонез;

Соль, перец.

Для варки свинины:

Мясо;

2 литра воды;

1,5 столовой ложки соли;

1/3 чайной ложки перца горошком;

2 штуки лавровых листьев;

Лук;

100 граммов моркови.

Способ приготовления:

Сначала нужно приготовить свинину. В кастрюлю залитую водой надо добавить соль, черный перец горошком, лавровый лист, целый лук и морковь. Мясо нужно проварить час, а потом оставить, чтобы оно остыло.

Далее разогрейте масло на сковороде и обжарьте до прозрачности мелко порезанный лук. Добавьте тертую морковь на терке и обжарьте несколько минут, а после этого посолите и поперчите. Зажарку надо охладить в миске.

Охлажденную свинину нарежьте полосками и добавьте нарезанный на соломку огурец. После этого надо добавить охлажденную зажарку и майонез. При необходимости все еще раз можно приправить солью и перцем и украсить веточкой укропа или петрушки.

Если вы любите салаты из простых ингредиентов, то рекомендуем повторить финский винегрет, который превращает обычный салат в настоящий кулинарный шедевр, пишет Shuba. Готовится салат из свеклы, картофеля, моркови, лука, огурца и яблока.

Какие еще есть простые рецепты?