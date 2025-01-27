Не шарлоткой единой: воздушный яблочный пирог без теста за 20 минут

Яблочный пирог остается любимым десертом для бесчисленного количества людей. Однако, многие могут иметь нехватку времени или мотивации для приготовления традиционной шарлотки. Но это не повод отказаться от этого лакомства.

Например, замена теста тонким лавашем значительно сократит время приготовления и одновременно не разочарует вкусом выпечки. 24 Канал со ссылкой на Storinka делится рецептом яблочного пирога без теста. Читайте также "Путь к сердцу через желудок": эти легкие в приготовлении пирожные порадуют половинку на Валентина Яблочный пирог без теста Время: 25 минут

25 минут Порции: 8 – 10 Ингредиенты:

– тонкий лаваш;

– 1 килограмм яблок;

– 1 столовая ложка сахара;

– 50 граммов сливочного масла. Приготовление: Яблоки помойте и нарежьте кубиками.

Сковороду с антипригарным покрытием разогрейте и добавьте в нее кусочек масла. Когда масло растечется, выложите яблоки и на среднем огне пропарьте их под крышкой. Присыпьте сахаром, чтобы карамелизировались.

Пока яблоки жарятся, лаваш нарежьте на одинаковые кусочки.

Возьмите противень, выстелите его пергаментом и положите один кусочек лаваша. Сверху ложкой выложите слой из яблок, затем накройте другим куском лаваша и снова выложите яблоки.

Продолжайте так делать, пока не закончатся яблоки, или кусочки лаваша. Верхним слоем будущего пирога должен быть лаваш. Его смажьте маслом и присыпьте сахаром (по желанию добавьте корицы).

Разогрейте духовку до 200 градусов, поставьте пирог и снизьте температуру до 150 градусов. Выпекайте пирог 15 минут. Готово! Интересно: какие ошибки допускают хозяйки при выпекании бисквита.