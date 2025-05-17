Вкусно, просто и без муки: диетический яблочный штрудель за 20 минут

Любители десертов не должны отказываться от сладкого, если следят за своей фигурой. Низкокалорийный яблочный штрудель из лаваша – лучший выбор.

С небольшим количеством ингредиентов и временем приготовления всего 20 минут, это блюдо обещает стать теплым и хрустящим угощением. Благодаря нежным ломтикам яблок, ноткам корицы и меда, штрудель утолит голод без чувства вины, пишет 24 Канал со ссылкой на Glamour. Читайте также Для чего покупать в магазине, если можно сделать дома: глазированные сырки в шоколаде Яблочный штрудель из лаваша Время: 25 минут

25 минут Порции: 6 Ингредиенты:

– 100 граммов лаваша;

– 350 граммов яблок чищеных;

– 3 грамма корицы;

– 1 столовая ложка меда;

– 1 яичный желток. Приготовление: Нарежьте кубиками яблоки. Смешайте их с корицей и медом. Положите на разогретую сковородку, готовьте в течение 5 минут.

Возьмите лист лаваша, выложите на него яблоки. После этого заверните лаваш с яблоками в рулет.

В посудине взбейте желток и смажьте им рулет. Возьмите семена кунжута и измельченный орех и присыпьте сверху.

Поставьте рулет в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте 15 минут. Когда вы увидите, что он подрумянился, можно доставать его из духовки. Приятного аппетита! Тоже приготовьте: ягодный тарт с заварным кремом.