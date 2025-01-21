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21 января 2025, 15:49
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Воздушное лакомство без сахара: яблочный зефир, который получится у каждого

Марта Касиянчук

Зефир завоевал свое место среди самых любимых десертов благодаря великолепному вкусу и текстуре – он может быть ягодный, фруктовый и даже без сахара. Словом, это кондитерское изделие не оставляет равнодушным никого.

Обычно ценители лакомства покупают его в магазинах, часто не задумываясь, что зефир легко можно сделать самому дома. Сегодня приготовим воздушный яблочный зефир без сахара, пишет 24 Канал со ссылкой на Shuba.

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Яблочный зефир без сахара – рецепт

  • Время: 1 час 10 минут (застывание – 12 часов)
  • Порции: 4

Ингредиенты:
– 2 яичные белки; 
– 2 чайные ложки меда;
– 1/2 стакана воды; 
– 3 яблок; 
– 10 граммов агар-агар.

Приготовление:

  1. Яблоки помойте, разрежьте и удалите сердцевины. Выложите половинки на противень и отправьте запекаться в заранее разогретую до 150 градусов духовку на 20 минут.
     
  2. Затем достаньте, остудите и снимите кожуру, а мякоть разомните вилкой или блендером в пюре. Смешайте его с медом.
     
  3. Отдельно взбейте белки до твердых пиков и, не прекращая взбивать, введите в них яблочное пюре.
     
  4. Растворите в воде агар-агар, доведите до кипения, постоянно помешивая. Прокипятите 3 минуты. Медленно введите горячий агар-агар в смесь белков и пюре, взбивая.
     
  5. Полученную смесь переложите в кондитерский мешок и выложите зефирки на противень, застеленный пергаментом.
     
  6. Оставьте зефир застывать в прохладном месте на 12 часов.

Готово!

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