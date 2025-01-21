Воздушное лакомство без сахара: яблочный зефир, который получится у каждого

Зефир завоевал свое место среди самых любимых десертов благодаря великолепному вкусу и текстуре – он может быть ягодный, фруктовый и даже без сахара. Словом, это кондитерское изделие не оставляет равнодушным никого.

Обычно ценители лакомства покупают его в магазинах, часто не задумываясь, что зефир легко можно сделать самому дома. Сегодня приготовим воздушный яблочный зефир без сахара, пишет 24 Канал со ссылкой на Shuba.

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Яблочный зефир без сахара – рецепт

Время: 1 час 10 минут (застывание – 12 часов)

1 час 10 минут (застывание – 12 часов) Порции: 4

Ингредиенты:

– 2 яичные белки;

– 2 чайные ложки меда;

– 1/2 стакана воды;

– 3 яблок;

– 10 граммов агар-агар.

Приготовление:

Яблоки помойте, разрежьте и удалите сердцевины. Выложите половинки на противень и отправьте запекаться в заранее разогретую до 150 градусов духовку на 20 минут.

Затем достаньте, остудите и снимите кожуру, а мякоть разомните вилкой или блендером в пюре. Смешайте его с медом.

Отдельно взбейте белки до твердых пиков и, не прекращая взбивать, введите в них яблочное пюре.

Растворите в воде агар-агар, доведите до кипения, постоянно помешивая. Прокипятите 3 минуты. Медленно введите горячий агар-агар в смесь белков и пюре, взбивая.

Полученную смесь переложите в кондитерский мешок и выложите зефирки на противень, застеленный пергаментом.

Оставьте зефир застывать в прохладном месте на 12 часов.

Готово!

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