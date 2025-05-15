Французский десерт, который всегда вкусен по-особенному: ягодный тарт с заварным кремом

Сезон ягод понемногу начинается, поэтому стоит приготовить ягодный тарт. Этот изысканный десерт станет обязательным дополнением к летнему обеденному столу, предлагая идеальный баланс вкуса и элегантности.

Дополняет его нежный заварной крем. Рецептом тарта с ягодами делится 24 Канал со ссылкой на UA.press.

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Тарт с ягодами и заварным кремом

Время: 1 час 30 минут

1 час 30 минут Порции: 8

Ингредиенты для теста:

– 200 граммов муки;

– 100 граммов сливочного масла;

– 100 граммов сахарной пудры;

– 1 яйцо.



Для крема:

– 2 яйца;

– 1 стакан сахара;

– 2 столовые ложки муки;

– 250 миллилитров молока;

– 160 граммов сливочного масла.



Дополнительно:

– ягоды (малина или клубника);

– свежая мята для украшения.

Приготовление:

Мягкое масло смешайте с сахарной пудрой, чтобы получилась однородная консистенция. Вбейте в массу яйца и вымешайте.

Постепенно всыпайте в массу муку, продолжая помешивать. Нескольких минут на замешивание хватит.

Раскатайте и выложите в форму. Поставьте в холодильник на 40 минут.

Затем отправьте форму в духовку на 200 градусов примерно на 25 – 30 минут. После выпекания основу для тарты охладите.

Возьмите небольшую емкость. В нее вбейте яйца, муку, сахар, молоко. Все тщательно перемешайте и поставьте на огонь. Массу надо постоянно мешать. Через 5 – 7 минут она станет густой.

Охладите ее до комнатной температуры. Теперь эту массу взбейте миксером с добавлением мягкого масла. Масса должна получиться однородная и пышная. Крем переместите в тарт.

На последнем этапе выложите ягоды. Поставьте в холодильник, чтобы он стал еще вкуснее, а потом можете пробовать.

Приятного аппетита!

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