Все любимое в одной тарелке: яичница Фламенко – рецепт удачного начала недели
Вкусный завтрак способен определить настрой на весь день. А утренний прием пищи в понедельник важнее вдвойне.
Этот рецепт любят за простоту и идеальный вкус. Испанские кулинары как никто другой разбираются в этом сочетании. 24 Канал предлагает начать продуктивную неделю по рецепту BBC Food.
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Рецепт яичницы Фламенко
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 4 столовые ложки оливкового масла;
– 1 маленькая луковица, нарезанная;
– 1 зубчик чеснока, измельченный;
– 80 граммов ветчины серрано, нарезанной;
– 1 чайная ложка горячей копченой паприки;
– несколько помидоров, очищенных от кожуры и нарезанных;
– 1 чайная ложка томатного пюре;
– 75 граммов свежего или замороженного гороха;
– 100 граммов тонкой зеленой фасоли;
– 4 яйца свободного выгула;
– 12 ломтиков чоризо;
– 1 красный перец, жареный и очищенный от кожуры, нарезанный на 8 полосок (или перец из банки);
– соль – по вкусу;
– свежемолотый черный перец – по вкусу.
Приготовление:
Разогрейте духовку до 200 градусов.
На среднем огне разогрейте масло в большой сковороде с крышкой, что подходит для духовки, или в неглубокой кастрюле.
Готовьте лук и чеснок, пока они не станут мягкими, около 5 – 10 минут.
Добавьте ветчину и паприку и жарьте еще 3 минуты. Затем добавьте помидоры и томатное пюре, накройте крышкой и тушите 10 – 15 минут, пока помидоры не станут мягкими.
Параллельно доведите воду до кипения в кастрюле. Добавьте горох и фасоль, варите 3 – 4 минуты, затем слейте воду и быстро охладите под холодной водой. Если используете замороженный горох, предварительная варка не нужна.
Добавьте горох и фасоль к томатному соусу. Вбейте яйца в соус. Выложите ломтики чоризо и полоски красного перца вокруг яиц. Приправьте солью и перцем.
Запекайте в духовке 10 минут, или пока белки не затвердеют, а желтки останутся мягкими. Проверьте через 8 минут. Или готовьте на плите на среднем огне под крышкой в течение 10 минут.
Тем временем натрите хлеб чесноком, смажьте маслом и обжарьте на сковороде или гриле.
Подавайте блюдо с грилированным хлебом.
Приятного аппетита!
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