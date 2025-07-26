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26 июля, 12:36
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Завтрак без лишних хлопот: готовим оригинальные тосты в духовке за 10 минут

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Яичница в тосте – это простое, но вкусное блюдо, которое идеально подходит для завтрака или перекуса.
  • Это идеальный вариант для тех, кто хочет начать утро вкусно и без лишних хлопот.

Яичница на тосте станет приятным сюрпризом для тех, кто стремится разнообразить свой завтрак рацион. Это простое, но сытное блюдо можно приготовить из ингредиентов, которые всегда есть в вашем холодильнике.

Они делаются легко и подойдут как для выходного, так и для быстрого буднего утра. Как вкусно запечь яичницу в тосте, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ого.

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    Как запечь яичницу в тосте?

    • Время: 15 минут
    • Порции: 2

    Ингредиенты:
    – 2 куска тостового хлеба;
    – 2 яйца;
    – 4 помидора черри;
    – 30 граммов твердого сыра;
    – 20 граммов сливочного масла;
    – соль – по вкусу;
    – свежая зелень.

    Приготовление:

    1. В тостах сделайте небольшое углубление, прижав мякиш ложкой или пальцами. Смажьте хлеб внутри сливочным маслом.
       
    2. Осторожно вбейте в каждую "ямку" по одному яйцу, посолите. Помидоры черри разрежьте пополам и выложите сверху. Сыр натрите и щедро посыпьте каждый тост.
       
    3. Переложите их на противень с пергаментом и запекайте в духовке при 180 градусах в течение 5 – 10 минут. Подавайте горячими, притрусив зеленью.

    Приятного аппетита!

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