Завтрак без лишних хлопот: готовим оригинальные тосты в духовке за 10 минут

Яичница на тосте станет приятным сюрпризом для тех, кто стремится разнообразить свой завтрак рацион. Это простое, но сытное блюдо можно приготовить из ингредиентов, которые всегда есть в вашем холодильнике.

Они делаются легко и подойдут как для выходного, так и для быстрого буднего утра. Как вкусно запечь яичницу в тосте, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ого.

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Как запечь яичницу в тосте?

Время: 15 минут

15 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 2 куска тостового хлеба;

– 2 яйца;

– 4 помидора черри;

– 30 граммов твердого сыра;

– 20 граммов сливочного масла;

– соль – по вкусу;

– свежая зелень.

Приготовление:

В тостах сделайте небольшое углубление, прижав мякиш ложкой или пальцами. Смажьте хлеб внутри сливочным маслом.

Осторожно вбейте в каждую "ямку" по одному яйцу, посолите. Помидоры черри разрежьте пополам и выложите сверху. Сыр натрите и щедро посыпьте каждый тост.

Переложите их на противень с пергаментом и запекайте в духовке при 180 градусах в течение 5 – 10 минут. Подавайте горячими, притрусив зеленью.

Приятного аппетита!

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