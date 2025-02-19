Что-то совсем новое, но очень интересное: готовим японский омлет, набирающий популярность в сети
Любители пикантных блюд непременно оценят японский омлет, напоминающий блины. Это блюдо не только вкусное, но и простое в приготовлении, что делает его привлекательным выбором для завтрака.
В последнее время рецепты этого блюда быстро распространяются Сетью – его оценили уже много людей, а некоторым он совсем не понравился. 24 Канал со ссылкой на TikTok @katya_rybalka предлагает приготовить японский омлет и вам, чтобы сделать собственный вывод!
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Японский омлет – рецепт
- Время: 20 минут
- Порции: 2
Ингредиенты:
– 2 яйца;
– 100 миллилитров воды;
– соевый соус;
– зеленый лук.
Как приготовить японский омлет: смотрите видео
Приготовление:
- Легко взбейте яйца. Добавьте кипяток и снова перемешайте.
- Снимите с яичной массы пенку, образовавшуюся, и накройте сосуд пищевой пленкой. Проткните ее зубочисткой.
- Поставьте варить омлет на водяную баню на 10 – 12 минут.
- Сверху полейте готовое блюдо соевым соусом, порежьте на кусочки и присыпьте зеленым луком.
Приятного аппетита!
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