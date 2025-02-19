Укр Рус
Новости Вкусно Вкусные рецепты Что-то совсем новое, но очень интересное: готовим японский омлет, набирающий популярность в сети
19 февраля, 12:39
1

Что-то совсем новое, но очень интересное: готовим японский омлет, набирающий популярность в сети

Марта Касиянчук

Любители пикантных блюд непременно оценят японский омлет, напоминающий блины. Это блюдо не только вкусное, но и простое в приготовлении, что делает его привлекательным выбором для завтрака.

В последнее время рецепты этого блюда быстро распространяются Сетью – его оценили уже много людей, а некоторым он совсем не понравился. 24 Канал со ссылкой на TikTok @katya_rybalka предлагает приготовить японский омлет и вам, чтобы сделать собственный вывод!

Читайте также Шакшука – пряное наслаждение утра: вкусный и простой рецепт от Павы

Японский омлет – рецепт

  • Время: 20 минут
  • Порции: 2

Ингредиенты:
– 2 яйца;
– 100 миллилитров воды;
– соевый соус;
– зеленый лук.

Как приготовить японский омлет: смотрите видео

Приготовление:

  1. Легко взбейте яйца. Добавьте кипяток и снова перемешайте.
     
  2. Снимите с яичной массы пенку, образовавшуюся, и накройте сосуд пищевой пленкой. Проткните ее зубочисткой.
     
  3. Поставьте варить омлет на водяную баню на 10 – 12 минут.
     
  4. Сверху полейте готовое блюдо соевым соусом, порежьте на кусочки и присыпьте зеленым луком.

Приятного аппетита!

Понравился рецепт? Тогда приготовьте и тосты с копченым лососем и авокадо.